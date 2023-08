Die Lage am Morgen

Nach den massiven Waffenlieferungen des Westens waren die Erwartungen an die Gegenoffensive der Ukraine hoch. Doch der Feldzug verläuft schleppend, es gibt Kritik an der militärischen Strategie – im Land selbst, aber auch bei den Unterstützern. Es sei zu früh zu sagen, dass die Offensive gescheitert sei, erklärte Amerikas oberster General Mark Milley jüngst in einem Interview. Es gehe langsamer voran als gedacht. Aber: »Die Ukrainer haben noch eine beträchtliche Menge an Kampfkraft, das ist noch nicht vorbei.« So richtig überzeugt klingt das nicht.

Es ist ein heikler Moment des Krieges für Wolodymyr Selenskyj. Unermüdlich trommelt der Präsident im befreundeten Ausland für mehr Waffen. Aber die Lieferanten wollen auch Erfolge sehen – sonst wird es manche Regierung zu Hause irgendwann schwer haben, immer neue Rüstungsexporte zu erklären.

Dabei gerät hin und wieder in Vergessenheit, dass die Ukraine es nicht mit ein paar Aufständischen zu tun hat, sondern mit einem Aggressor, der zahlenmäßig und militärtechnisch eigentlich überlegen ist. Selenskyj setzt nun große Hoffnungen in die F-16-Kampfjets, die Dänemark, Norwegen und die Niederlande zugesagt haben. Doch auch die werden noch einige Wochen auf sich warten lassen.

Lesen Sie hier die Analyse meines Kollegen Alexander Sarovic über die schleppende Gegenoffensive – und die Vorwürfe des Westens:

Die Spuren führen in eine Richtung – in die Ukraine: Es ist ein Agentenkrimi, der das Zeug hat, die Weltpolitik zu verändern: Vor einem Jahr sprengte ein Geheimkommando die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee. Seitdem suchen Ermittler nach den Attentätern. Die Fährte, der sie folgen, ist politisch hochgefährlich.

Wohin mit Prigoschins Leiche? Die Beerdigung des mutmaßlich ermordeten Aufrührers stellt den Kreml vor schwierige Fragen: Soll man Putins Herausforderer wie einen Helden beerdigen – oder wie einen Verräter?

Die Gefahr der Toten: Fast jeder in der Ukraine betrauert inzwischen Bekannte, Freunde oder Angehörige, die gefallen sind oder verletzt wurden. Wie viel Raum darf es für diesen Schmerz geben, in einem Land, das mitten im Krieg steckt?

Peinlicher Auftritt

Hatten die spanischen Medien falsche Informationen? Wurden sie absichtlich damit gefüttert? Hat Luis Rubiales alle in die Irre geführt? Oder es sich einfach anders überlegt?

Am Donnerstagabend hatte es so ausgesehen, als habe der Boss des spanischen Fußballverbandes nach dem Kuss-Eklat endlich ein Einsehen. Gestern aber folgte die spektakuläre Wende: »Ich werde nicht zurücktreten.« Fünfmal brüllte Rubiales diesen Satz bei der Krisensitzung des Verbandes vom Rednerpult.