Die Lage am Morgen Ukraine-Vermittler, die niemand braucht

Bereits im Mai 2022 hatte Lula in einem Interview mit dem »Time«-Magazin über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesagt: »Dieser Typ ist für den Krieg genauso verantwortlich wie Putin.«

Lula kündigte an, mit China einen gemeinsamen Versuch starten zu wollen, im Ukrainekrieg zu vermitteln. Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob die Ukrainer mit einem Vermittler wie Lula viel anfangen könnten. Seine Kommentare beim Scholz-Besuch dürften in dieser Hinsicht jedenfalls wenig hilfreich gewesen sein. Dafür klingt der Brasilianer dann doch sehr wie jemand, der in seiner Jugend zu viel Radio Moskau gehört hat.

Übrigens gibt es aktuell auch noch andere Vorschläge für Vermittler, die eher niemand braucht. So wäre wohl auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bereit, eine solche Rolle zu übernehmen, wenn er gefragt würde. Das sagte er CNN. Allerdings fragt man sich bei Netanyahu natürlich sofort, wie ausgerechnet er den Ukrainekrieg befrieden soll, wenn er es schon nicht schafft, einen dauerhaften Frieden mit den Palästinensern zu schließen.

Und dann ist da auch noch der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump. Er verschickte an seine Anhänger stolz einen Zeitungsbericht, in dem er von einem republikanischen Parteifreund als Friedensbote in der Ukraine angepriesen wird.

»Joe Biden sollte Donald Trump damit beauftragen, einen Frieden auszuhandeln«, schlug der Kongressabgeordnete Troy Nehls vor. »Donald Trump schafft das.« Im Weißen Haus haben sie bestimmt lange nicht so laut gelacht.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Die jüngsten Entwicklungen: Die USA schnüren das nächste Militärpaket für die Ukraine. Selenskyj erwartet »Neuigkeiten« vom Gipfel mit der EU. Vizekanzler Habeck ist gegen Kampfjet-Lieferungen. Der Überblick.

Milliardenpoker in den USA

In der US-Hauptstadt Washington kommt es heute zu einem besonderen Treffen: Präsident Joe Biden und der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, wollen miteinander über die amerikanische Staatsschuldenkrise beraten. Es gehört zum Ritual bei solchen Auftakttreffen, dass dabei erst einmal nichts herauskommen wird.

Denn das Pokerspiel um die US-Staatsfinanzen ist gerade erst eröffnet worden und wird sich wohl noch bis zum Sommer hinziehen. Spätestens dann muss der US-Kongress das sogenannte Schuldenlimit anheben, um zu verhindern, dass die US-Regierung ihre gigantischen Kredite nicht mehr bedienen kann. Dazu braucht es auch die Zustimmung im Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner die Mehrheit haben.