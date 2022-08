Die Lage am Morgen

Überraschenderweise will Scholz nichts davon wissen: »Hokuspokus« nennt er die Hypnose-Nummer und kontert spitz: »Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die Karikatur der Befragung selbst vornehmen.«

Und so bleibt es dabei: Scholz erinnert sich an nichts. Er hat keine Ahnung, worüber er seinerzeit wohl mit Christian Olearius, dem damaligen Miteigentümer der Warburg-Bank, bei drei Treffen gesprochen hat. Was er aber weiß: Mit der Entscheidung, der Bank die Rückzahlung von unrechtmäßig erstatteten Steuern in Höhe von 47 Millionen Euro zu erlassen, damit hat er nichts zu tun. »Da war nichts.«

Die Hamburger Opposition mühte sich am Freitag redlich, aber sie bekam Scholz nicht zu fassen. Es gibt nach wie vor keinen echten Beleg, der ihm nachweist, dass er die Unwahrheit sagt. Dass seine Erinnerungslücken wenig glaubwürdig sind , das haben wir gestern an dieser Stelle schon ausführlich behandelt. An dieser Einschätzung hat auch der Zeugenauftritt des Kanzlers im Untersuchungsausschuss nichts geändert.

Und Scholz muss wissen: Wer sich in einer Angelegenheit von solcher Tragweite so hartnäckig auf seine Vergesslichkeit beruft, darf sich nicht wundern, dass ihm das kaum einer abnimmt. So verspielt man Vertrauen, eine der wichtigsten Währungen in der Politik.

Sind Trumps radikale Republikaner noch zu stoppen?

Donald Trumps Plan ist diese Woche aufgegangen: Er hat seine schärfste Widersacherin Liz Cheney politisch kalt gestellt , wenn auch nur fürs Erste. Trumps Triumph bei den Kongress-Vorwahlen der Republikaner in Wyoming, die Art und Weise, wie er eine ihm gefügige Kandidatin aufbaute und seine Anhänger gegen Cheney aufpeitschte, sie sind Symptome einer besorgniserregenden Entwicklung.