Die Lage am Morgen

Sollten Sie jetzt denken: Ja, so ist es, so fühle ich mich auch – dann verstehe ich Sie natürlich sehr gut. Sollten Sie sich aber denken: »Was schwurbelt der Typ da rum? Was ist das für ein Wischiwaschi? Das Ding hier heißt doch ›Morgenlage‹ und bereitet mich in der Regel auf die wichtigen Termine und Entwicklungen des Tages vor« – dann kann ich Sie ebenfalls verstehen. Weil Sie vollkommen Recht haben.

Es ist nur so: Die Tagesvorschauen der Nachrichtenagentur, die wir Autorinnen und Autoren dieser Morgenlage vor dem Schreiben gern heranziehen, um darüber informiert zu sein, was am jeweiligen Tag geschieht, vermelden für heute: nix. Keine Konferenzen, keine Sitzungen, keine Pressekonferenzen. (Nun ja, fast nix, dazu mehr am Ende dieser Lage).

Ich habe also nicht den Hauch einer Ahnung, was heute geschehen wird. Lassen wir uns überraschen. Gerade für eine Gesellschaft, die die größtmögliche Eliminierung aller Überraschungen zum Elixier erhoben hat, könnte das ja durchaus spannend sein.

Alles außer Krieg und Krisen: Die guten Nachrichten des Jahres 2022

Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Selenskyj spricht von Gefechten im Donbass – Lawrow von angeblichem Mordplan gegen Putin: Auch zwischen den Feiertagen gehen die Gefechte in der Ostukraine weiter. Russlands Außenminister attackiert die USA. Und: Moskau reagiert auf Ölpreisdeckel. Die wichtigsten Entwicklungen.

Wissen wir, wie viele Soldaten in der Ukraine sterben? Wer versucht, diese Frage zu beantworten, findet sich in einem Dickicht widersprüchlicher Angaben wieder. Auch Zahlen sind ein Mittel von Desinformation und Propaganda, die den Krieg begleiten.

Ukrainer in Deutschland – die große Ernüchterung: Kateryna Khomenko fand nach ihrer Flucht eine Bleibe und Arbeit – doch nun ist sie einsam. Andriy Ilin sammelt Spenden und kämpft gegen die Kriegsmüdigkeit. Zwei Geschichten über das Leben im Berliner Exil.

»Sagt, dass Putin der Satan ist«: Die Kiewer Führung glaubt der Ukrainisch-orthodoxen Kirche nicht, dass diese sich wirklich von Moskau losgesagt hat. Der Sekretär des Sicherheitsrats fordert eine deutlichere Distanzierung.

Acht Jahre Joe Biden?

Vielleicht passiert heute ja doch noch etwas. Vielleicht erklärt Joe Biden heute ganz spontan, ob er noch einmal für das Amt des US-Präsidenten kandidieren wird. Irgendwann in nächster Zeit will er das jedenfalls öffentlich tun.