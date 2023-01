Die Lage am Morgen

Mein Kollege Christoph Reuter war in den vergangenen Tagen unterwegs an der umkämpften Front in Bachmut, im Osten der Ukraine. Dort sah er kaum irgendwo die modernen westlichen Waffen, von denen die Ukraine schon einige bekommen hat. Sondern er erlebte die Realität einer Schlacht, die in ihrer Unerbittlichkeit und ihrem enormen Verlust an Menschenleben und Kriegsmaterial eher an den Ersten Weltkrieg erinnert als an das 21. Jahrhundert.

Teilweise wird sie auch mit Waffen geschlagen, die aus ganz anderen Zeiten stammen. So sah Reuter eine Kanone mit einem Kaliber von 57-Millimetern aus der Endzeit des Zweiten Weltkriegs, montiert auf einem Lastwagen aus den Sechzigerjahren.

An der Front rund um Bachmut zeigt sich, wie sehr die Ukraine auf Militärhilfe aus dem Westen angewiesen ist. Zwar hat das ukrainische Militär sein Arsenal modernisiert. Doch der Verschleiß in dem Krieg ist so groß, dass die Ukrainer gezwungen sind, sich zum Teil mit uraltem Gerät gegen die russischen Angreifer zu wehren.

In diesem Text aus dem aktuellen SPIEGEL-Titel analysieren mehrere meiner Kolleginnen und Kollegen, was die Leoparden der Ukraine konkret bringen:

Olaf Scholz in Lateinamerika

Am Montag trifft der Bundeskanzler in Brasília einen Rückkehrer in die Weltpolitik: den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, besser bekannt als Lula. Nach dem Sieg über Jair Bolsonaro und dem Putschversuch von dessen Anhängern ist Lula zwar erst einmal vor allem mit der Innenpolitik beschäftigt. Aber als Altstar der internationalen Politik ist mit ihm in Zukunft auch darüber hinaus wieder zu rechnen.