Die Empörung über die weitere Eskalation ist groß. Vor wenigen Stunden wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York per Videobotschaft an die Welt. Er verlangte eine Bestrafung Russlands für den Überfall auf sein Land, dazu gehörten nicht nur Sanktionen, sondern auch die Isolation in internationalen Organisationen: Russland solle – das ist keine neue Forderung – sein Veto-Recht im höchsten Uno-Gremium verlieren, dem Weltsicherheitsrat.

Dieser kommt am Donnerstag in New York zusammen, die Außenminister der Ukraine und Russlands werden dabei sein, auch Annalena Baerbock nimmt teil. Tatsächlich wird die Runde bei dieser Gelegenheit wohl einmal mehr nur ihre Ohnmacht offenbaren. Denn Selenskyj hat ja recht: Solange militärische Aggressoren, solange Kriegsverbrecher per Veto-Recht über ihr eigenes Schicksal mitbestimmen und so Strafen verhindern können, ist der Sicherheitsrat handlungsunfähig.

Neu ist diese Erkenntnis wahrlich nicht, neu sind auch nicht die Rufe nach einer Reform, geführt haben sie bisher zu nichts. Und selbst wenn sich jetzt sogar US-Präsident Joe Biden auf großer Bühne für eine Neuaufstellung des Gremiums ausspricht – mir fehlt der Glaube, dass sich die Selbstblockade ausgerechnet jetzt auflösen lässt und weitere Staaten in den Kreis der Mächtigen aufgenommen werden. Russland gegen seinen Willen das Veto-Recht zu entziehen, ist faktisch nicht möglich.

Arme Trumps, reiche Trumps

Ich muss es leider zugeben, aber Donald Trump ist für uns eine echte Bank: Wann immer wir eine Nachricht über den früheren US-Präsidenten auf der Seite platzieren, avanciert sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit binnen weniger Minuten zur aktuell meistgelesenen Meldung auf SPIEGEL.de. Weil das so ist, müssen wir uns hin und wieder zwingen, nicht jeden Unsinn wiederzukäuen, den der 76-Jährige so von sich gibt (das ist ja gar nicht mal so wenig).