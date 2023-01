Die Lage am Morgen Gute Panzer, böse Schreckschusspistolen

Was daran spektakulär sein soll? Dass es so langweilig zugeht, so still und friedlich. Dass es keine Kämpfe gibt, keine Angst, Deutschland könne über die Besetzungen in eine neue Richtung gedrängt werden, ob erzkonservativ oder linksradikal, ob rechtspopulistisch oder libertär. Die USA und Polen zum Beispiel haben wilde Kämpfe um ihre obersten Gerichte erlebt. Auch an solchen Kämpfen lässt sich der Zustand einer Demokratie ablesen.

Die spektakuläre Nachricht aus dem Schloss Bellevue: In Deutschland ist der Zustand so schlecht nicht.

Weiße Streifen, grüne Landschaft

Über Wintersport muss man vielleicht noch einmal nachdenken. Ich schaue gern Skirennen jeder Art, alpin, nordisch, Biathlon, aber, ehrlich gesagt, will ich dabei Schneelandschaften sehen. Ich finde es traurig, wenn Skifahrer und Skifahrerinnen über einen weißen Streifen durch eine grüne Umwelt gleiten. Dann wird in doppelter Hinsicht offenkundig, welches Problem wir haben.