Die Lage am Morgen Grusel durch Schnellschuss

Das geschah in der Nacht: Nach dem Raketeneinschlag in Polen wird Russland im Uno-Sicherheitsrat massiv kritisiert. Olaf Scholz mahnt zur Besonnenheit. Der ranghöchste US-General sieht kaum Chancen für einen militärischen Sieg Kiews. Der Überblick.

Russland will die Ukrainer mürbe bomben: Mit dem Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet will der Kreml nichts zu tun haben. Doch er ist Folge der massiven, russischen Bombardements der Strom- und Heizversorgung in der Ukraine. Moskau will die Ukrainer demoralisieren.