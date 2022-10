Gegen das Atom-Machtwort jedenfalls wirkt das, was Scholz diese Woche im Kabinett veranstaltete, wie politisches Pillepalle. Gestern drückte der Kanzler in der Ministerrunde durch, dass der chinesische Staatskonzern Cosco bei einem Hamburger Hafenterminal einsteigen darf – und düpiert damit Ministerinnen und Minister (aller Ampelfarben) sowie Sicherheitsbehörden, die vor neuen Abhängigkeiten warnen.

Zwar wird der Anteil der Chinesen nun unter 25 Prozent gedrückt, um den Einfluss zu begrenzen. Aber was Scholz als Kompromiss verkauft, ist, das betonen die Gegner, in Wahrheit nur eine Notlösung. Denn hätte das Kabinett diese Woche nichts entschieden, wäre automatisch die ursprünglich geplante Cosco-Beteiligung in Höhe von 35 Prozent genehmigt worden. Auch so können Machtworte gesprochen werden.

Dass sie auch mit der nun beschlossenen Teiluntersagung nicht einverstanden sind, haben das Auswärtige Amt und andere, auch FDP-geführte Ressorts mit einer bemerkenswerten Protokollnotiz klargestellt, in der sie auf die »erheblichen Risiken« des Deals hinweisen.

Was sagt uns das über das Klima in der Koalition, wenn der Kanzler einfach die Bedenken des halben Kabinetts beiseite wischt? Wollte er nur seinen anstehenden China-Besuch nicht belasten? Da gebe es keinerlei Zusammenhang, heißt es aus dem Kanzleramt. Und: »Am Ende steht ein Kabinettsbeschluss.« Die Art und Weise, wie dieser Beschluss zustande gekommen ist, sollte aber wohl besser einmalig bleiben, will Scholz die Ampel beisammen halten.

Der chinesische Hafen-Einstieg dürfte Scholz auch bei seiner heutigen Reise begleiten. Es geht nach Griechenland, zu Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Kritik am China-Deal muss er dort nicht befürchten. In Griechenland hat Cosco den Hafen von Piräus übernommen und zum größten Mittelmeerhafen ausgebaut. Die Sache gilt als Erfolgsgeschichte, Fragen nach der Abhängigkeit von Peking werden lieber nicht gestellt.

Lindners Versprechen

Christian Lindner wird an diesem Donnerstag gute Nachrichten zu verkünden haben. Am Nachmittag stellt er die Ergebnisse einer illustren Expertenrunde mit dem sehr deutschen Namen »Arbeitskreis Steuerschätzung« vor. Dieser Arbeitskreis brütet seit Dienstag über komplexen Zahlenwerken, um am Ende – wie der Name schon sagt – die Steuereinnahmen des Staates zu schätzen.