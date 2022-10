Kein Bußgang nach Kiew

Im dritten Versuch hat es der Bundespräsident nun also in die Ukraine geschafft. Frank-Walter Steinmeier hat beim Luftalarm im Bunker von Korjukiwka den Kriegsalltag der Menschen hautnah erlebt. Er hat sich in Kiew von Bürgermeister Vitali Klitschko die Zerstörungen zeigen lassen. Und, politisch wohl am wichtigsten: Er hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen.