Der Stürmer von Paris Saint-Germain lotste Frankreich gegen Polen ins Viertelfinale – ein Tor bereitete er vor, zwei schoss er selber, ein Zuschauergenuss.

In den vergangenen 14 Länderspielen schoss Mbappé 16-mal ins Tor, für die Nationalmannschaft traf er insgesamt bereits 31 Mal, bei der WM in Katar kommt er in vier Spielen auf fünf Tore und drei Vorlagen, beim 8:0-Erfolg über Kasachstan in der WM-Qualifikation traf Mbappé als erster französischer Nationalspieler seit 63 Jahren viermal in einem Spiel.

Er ist erst 23 Jahre alt.