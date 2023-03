Abfangmanöver mit Folgen

Auch Krieg, so man nicht unmittelbar selbst davon betroffen ist, kann zur Routine werden. Zur grausamen Routine. Der Krieg in der Ukraine ist zwar auch hierzulande jeden Tag präsent, in den Nachrichtensendungen, in den politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Debatten. Aber mehr als ein Jahr nach Russlands Überfall auf seinen Nachbarn verdrängt die Macht der Gewohnheit die Fassungslosigkeit, Sorgen und Ängste immer mehr.