Die Konstellation ist tatsächlich heikel. Der reichste Mensch der Welt, der schon vorher mit kruden Ideen Politik und Wirtschaft in Aufruhr versetzen konnte, übernimmt die Macht über ein Medium mit mehr als 230 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern - »um der Menschheit zu helfen, die ich liebe«, wie er selbst sagt.

Da ist die Frage, wie es nun mit Twitter weitergeht, nicht unberechtigt. Musk hatte seine Kaufabsichten ursprünglich damit begründet, dass er für mehr Meinungsfreiheit und weniger Inhaltskontrolle sorgen wolle. Verbannte Nutzer wollte er wieder zurückholen.

Die Sorge ist groß: Mit Musk könnten sich Hass und Hetze über Twitter noch freier verbreiten, als sie es bisweilen ohnehin schon tun. Zumal in wenigen Tagen in den USA gewählt wird und sich Musk zuletzt mit Donald Trumps Republikanern solidarisiert hatte. Da beruhigt es nur bedingt, wenn der Ex-Präsident verkündet, zunächst auf seiner eigenen Plattform bleiben zu wollen. Und der Überfall auf Paul Pelosi, den Mann der Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Nancy Pelosi, weckt schlimme Befürchtungen.

Musk lässt nun wissen, dass er keine sofortige Rückholaktion für gesperrte Nutzer plant. Stattdessen soll künftig ein Moderationsrat »mit sehr diversen Standpunkten« über Fragen zu Inhalten oder Wiederherstellungen von Konten entscheiden.

Das klingt nicht nur sehr vage. Bei Musk muss man auch stets damit rechnen, dass er morgen schon wieder eine andere Haltung vertritt. Tatsächlich erklärte er schon wenig später: Jeder, der »aus geringfügigen und zweifelhaften Gründen« verbannt worden sei, werde aus dem »Twitter-Gefängnis befreit«. Was Musk als gerinfügig ansieht, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Verwirrung, Verunsicherung, Vorwand

Fast täglich waren in dieser Woche Warnungen aus Moskau zu hören, vom Verteidigungsminister, vom Generalstabschef, vom Präsidenten selbst: Die Ukraine wolle eine sogenannte schmutzige Bombe zünden und anschließend Russland dafür verantwortlich machen.

In Kiew und den westlichen Hauptstädten wägt man seitdem hin und her: Was bezweckt der Kreml mit diesen Warnungen?