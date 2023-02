Außerdem soll hier nicht vergessen werden, dass die AfD heute ihren »Friedensplan« für die Ukraine im Bundestag vorstellt. Theoretisch würde als Antwort auf dieses Vorhaben die Lektüre von Wolodymyr Selenskyjs SPIEGEL-Gespräch reichen, oder vielleicht nur diese Passage über seine Sicht auf Putins Russland: »Da ist eine riesige Kluft zwischen uns, politisch und historisch. Das ist eine Frage der Weltanschauung. Und das Resultat seiner Weltanschauung ist: zerstörte Gebiete, Missachtung des Völkerrechts, der Menschenrechte, Missachtung von allem, was lebt.«

Außerdem kann die Ampelkoalition einen kleinen Erfolg in ihrem Dauerstreit um die Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben verzeichnen: Seit Wochen zoffen sich vor allem FDP und Grüne über die Frage, ob neben dem Ausbau des Schienennetzes oder der erneuerbaren Energien auch der Bau von Autobahnen auf Kosten etwa des Naturschutzes beschleunigt werden soll.

Während dieser Großkonflikt, in dem sich vor allem Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) gegenüberstehen, wohl frühestens Anfang März in einem weiteren Koalitionsausschuss beigelegt werden dürfte, geht es nun immerhin bei einem Vorhaben von Justizminister Marco Buschmann voran. Er will die Gerichtsprozesse über Infrastrukturvorhaben beschleunigen, und das schließt auch Streitigkeiten über den Bau neuer Straßen ein.

Ärger über Autobahnbau: Volker Wissings toxische Liste

Jeder muss nochmal ran

Heute beenden die meisten Parteien ihren Wahlkampf in Berlin, am Sonntag wird die verkorkste Wahl von 2021 wiederholt. Ein letztes Mal stürzt sich die Prominenz von CDU (Friedrich Merz), Grünen (Annalena Baerbock und Robert Habeck) und FDP (Christian Lindner) in diverse Arenen, um für ihre Leute zu werben.