Die Lage am Morgen

Am Morgen hält Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident die Eröffnungsrede bei der offiziellen deutschen Veranstaltung zum Jahrestag im Schloss Bellevue, Wolodymyr Selenskyj wird sich zuschalten. Auf dem Schloss und dem Reichstagsgebäude werden ukrainische Flaggen aufgezogen.

In der Mittagszeit wird am Brandenburger Tor unter dem Motto »Ukraine unterstützen« demonstriert; die Berliner Linke gedenkt um die Ecke mit einer Mahnwache vor der russischen Botschaft der Toten des Krieges – und sendet schöne Grüße an die vielen Putin-Apologeten in den eigenen Reihen.

Am frühen Nachmittag will sich eine Menschenkette von Münster nach Osnabrück bilden, in München wird »Gemeinsam gegen den Krieg« demonstriert, mit dem SPD-Oberbürgermeister und dem Chef der europäischen Konservativen. In Hamburg macht der DGB seine Kundgebung, in Dresden tritt der Rechtsextreme Björn Höcke an.

Am Abend spricht der ukrainische Botschafter am Brandenburger Tor ein Grußwort und Franziska Giffey ist auch dabei. In Köln redet NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Generell wird viel gemeinsam gebetet.

Wie SPIEGEL-Reporter den Krieg erleben

Hier in der Lage am Morgen berichtet in dieser Woche jeden Tag eine Kollegin oder ein Kollege aus der Ukraine oder Russland. »Was war dein eindrücklichster Moment in diesem Jahr Krieg?« – diese Frage habe ich ihnen gestellt.