Die Lage am Morgen Knastschwester Eva

Vor ein paar Tagen hatte Elon Musk auf Twitter eine Umfrage gestartet, ob er weiter Chef der Plattform bleiben solle. Das Ergebnis: Eine Mehrheit der teilnehmenden Userinnen und User wollte ihn loswerden. Vielleicht hat das Ergebnis Musk kurz die Sprache verschlagen, es dauerte jedenfalls, bis eine Reaktion kam. »Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen«, schrieb er gestern auf Twitter.

Besser als ein neuer Chef, der ja zwangsläufig Musks Pudel wäre, wäre indes ein neuer Besitzer. Vielleicht merkt Musk in diesen Tagen ja umso deutlicher, dass er sich mit dem Kauf der Plattform keinen Gefallen getan hat und das Spielzeug wieder loswerden sollte.

Die 44 Milliarden, die er selbst gezahlt hat, wird er sicher nicht mehr bekommen. Aber vielleicht wäre es für ihn trotzdem reizvoll, den Schaden wenigstens zu minimieren.

Vielleicht findet sich eine Art Crowdfunding-Ownership oder ein Kollektiv von Leuten, die nicht primär Gewinne abschöpfen, sondern die Plattform aus idealistischen Motiven weiterleben lassen wollen. Denn es ist doch so: Elon Musk mag mit seinen erratischen, rechtspopulistischen Manövern vielen Usern einen Schrecken eingejagt haben. Manche sind bereits abgehauen, andere warten noch ab. Zugleich aber machte die Teilzerstörung der Plattform vielen deutlich, wie wertvoll und erhaltenswert sie eigentlich ist. Als Informationsquelle, aber auch als Ort des demokratischen Dialogs, sofern es Regeln und Etiketten gibt, deren Einhaltung tatsächlich überwacht werden – gern auch noch stärker als in der Zeit vor Elon Musk.

All das wäre ja nach wie vor denkbar. Und daher auch möglich.

Noch ein Herz für Twitter...

… hat Ursula von der Leyen. In der Coronapandemie fanden EU-Gipfel nur per Videoschalte statt, Reisen in ferne Länder waren tabu. In dieser trostlosen Zeit entdeckte die Kommissionspräsidentin Twitter für sich. Plötzlich sprach sie bevorzugt per Video oder gern auch per Tweet zum Volk. So weit, so verständlich.