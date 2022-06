Die deutsche Armee kriegt mehr Geld: Heute hat der Bundesrat dafür gestimmt, das Grundgesetz zu ändern, damit die Bundeswehr ihr Sondervermögen bekommt. Wobei »Vermögen« ein Euphemismus für Aufrüstungskredite ist: Die Schuldenbremse gilt künftig nicht für die 100 Milliarden, mit denen der Staat neue Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Panzer, Munition, Nachtsichtgeräte und Funkgeräte kaufen will. (Hier mehr dazu.)

Die russische Armee sucht Soldaten: Weil Putins Truppen in der Ukraine hohe Verluste erleiden, der Machthaber aber die Generalmobilmachung scheut, greift das Militär zu anderen Mitteln, wie meine Kollegin Christina Hebel, unsere Korrespondentin in Moskau, berichtet . Die Altersgrenze von 40 Jahren für Berufssoldaten wurde angehoben auf 65, auch mehr Sold gibt es: Mindestens 200.000 Rubel im Monat, etwa 3000 Euro, winken künftigen Berufssoldaten, was vorher nur Söldnertruppen wie die Wagner-Gruppe zahlten. »Das ist für viele unfassbar viel Geld«, sagt Christina. »In manchen Regionen entspricht es dem Siebenfachen des Durchschnittsgehalts.« Außerdem habe Putin angeordnet, dass den Familien der Kämpfer im Todesfall mehr als zwölf Millionen Rubel zu zahlen sind, etwa 190.000 Euro.

Zudem bekommen wehrfähige Männer offenbar Chatnachrichten mit der Aufforderung einzurücken (»Wir warten auf Sie.«) und offizieller Militärpost mit einer Vorladung, wie ein Reservist erzählt. »Überall im Land, von Kaliningrad im Westen bis weit in die östliche Region Amur, werden Männer im kampffähigen Alter einbestellt«, berichtet Christina. Mindestens zwei Millionen Russen sind Teil der Reserve des Landes, genaue Zahlen sind Staatsgeheimnis. »Die russische Armee versucht den Nachschub an Soldaten mit allen Mitteln zu organisieren. Sie lockt, droht und simuliert sogar eine Mobilmachung, indem sie massenweise Vorladungen an Reservisten schickt, die manch einer aus Unwissen und Angst fälschlicherweise als Einberufungsbefehl missversteht.« Mit einer offiziellen Mobilmachung würde der Krieg im Alltag der Russinnen und Russen ankommen, was der Kreml um jeden Preis vermeiden wolle. Deshalb finde nun eine »verdeckte Mobilisierung« statt. Das bedrückendste Zitat stammt von einem Unteroffizier der Reserve: »Das Kanonenfutter kommt selbst in die Rekrutierungsämter.«

Wer soll in Zukunft deutsche Waffen bekommen – und wer nicht? Die Grünen wollen die Richtlinien für Rüstungsexporte verschärfen – trotz des Kriegs in der Ukraine und der angekündigten Zeitenwende. Kanzleramt und FDP sind skeptisch .

Gebt es endlich zu! In einem sind sich Angela Merkel und Gerhard Schröder einig: Sie haben im Umgang mit Wladimir Putin nichts falsch gemacht. Warum so unsouverän?

Zum Tode verurteilte Briten waren reguläre Soldaten: Zwei Briten wurden von prorussischen Separatisten als »Söldner« zum Tode verurteilt. Laut ukrainischer Seite handelte es sich aber um Soldaten, womit ein Todesurteil gegen die Genfer Konvention verstößt.

Finanzchefs warnen vor Blockbildung: Deutschlands Unternehmen stellen sich auf tiefgreifende geopolitische Veränderungen ein. Sie rechnen mit gravierenden Folgen für Lieferketten, Produktion und Strategie. Vor allem die Autoindustrie leidet stark.

