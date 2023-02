Die Lage am Morgen

Thore Schröder berichtet seit April für den SPIEGEL über den Krieg in der Ukraine, er hat die Zerstörungen in Charkiw gesehen und die verheerenden Schlachten im Donbass erlebt. Hier schreibt er über das, was er in Butscha erlebt hat:

Die Bilder wirken noch nach: tote Zivilisten auf der Fahrbahn der Jablunska-Straße in Butscha, einige vom Fahrrad geschossen, andere mit hinter dem Rücken gefesselten Händen. Am 3. April gelangten wir in den Kiewer Vorort, in dem die russische Armee während ihrer Besatzung wahllos gemordet hatte.

Bis zum frühen Morgen des 24. Februar hatten viele Menschen in Europa nicht für möglich gehalten, dass Putins Armee auf breiter Front das Nachbarland überfallen würde.

Bis Anfang April – bis Butscha – war unvorstellbar, dass seine Soldaten dabei mit solcher Grausamkeit vorgehen könnten.

In Butscha haben russische Truppen schwere Verluste erlebt und danach die Zivilbevölkerung bekriegt. An systematische Folter und den Beschuss von Wohnvierteln haben wir uns danach beinahe gewöhnt. Die Bilder von Butscha aber waren noch eine Zäsur. Eine Zeitenwende des Schreckens in diesem Krieg.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Wann wurde erstmals eine Frau an die Spitze eines DAX-Konzerns berufen?

Verliererin des Tages …

… ist die Ampel. Denn das Bundesverfassungsgericht findet, dass prinzipiell auch einer AfD-nahen politischen Stiftung öffentliche Gelder zustehen und verlangt eine gesetzliche Regelung. Ich hatte gestern an dieser Stelle darüber geschrieben. Die Ampel-Koalition hätte ein solches Gesetz längst vorlegen können, ja müssen. Also ein Gesetz, das etwa sicherstellt, dass extrem rechte Stiftungen nicht von der deutschen Republik gefördert werden. Jetzt ist Eile geboten.