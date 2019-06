der Begriff der "offenen Situation" spielt in der Geschichtsschreibung eine gewisse Rolle. Er meint, dass kaum noch etwas gilt, meist nach einer Katastrophe; dass offen ist, wie sich ein Land oder die ganze Welt entwickelt. Auch ohne eine akute Katastrophe haben wir in der Bundesrepublik derzeit eine offene Situation wie wohl nie zuvor, außer 1949. Hier ist eine Zusammenfassung von dem, was neu ist an der politischen Lage.

Das, was einmal Große Koalition genannt wurde, hat keine Mehrheit mehr in den Umfragen. Die Volksparteien sind dramatisch geschrumpft.

Die SPD, eine der staatstragenden Parteien, ist beinahe führungslos und muss sich ganz neu aufstellen.

In der CDU, der anderen staatstragenden Partei, ist die Machtfrage ungelöst.

Angela Merkel ist erklärtermaßen nur noch eine Übergangskanzlerin. Auch das sorgt für ein Machtvakuum.

Die Grünen entwickeln sich in Richtung Volkspartei und können über Kanzlerkandidaten nachdenken, ohne sich lächerlich zu machen.

Die AfD entwickelt sich in Ostdeutschland zum Machtfaktor.

Im Osten sind Koalitionen zwischen CDU und Linken denkbar geworden, um die AfD von der Macht fernzuhalten.

Das Volk hat über das Internet mehr Einfluss denn je auf die Politik.

Dazu kommt eine wackelige außenpolitische Lage. Offene Situation scheint mir hier nicht übertrieben.

Warnung: Wieder Hightech bei der Bundeswehr

Einmal konnte ich es mir verkneifen. Zweimal in einer Woche schaffe ich das nicht. Am Montag war Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Wilhelmshaven, wo eine neue Fregatte in Dienst gestellt wurde. Ich wollte da schon fragen, wie lange dieses Schiff wohl fahren wird bis zur ersten Panne oder zur Rückkehr in die Werft. Habe es dann gelassen. Billiger Scherz. Heute schaffe ich das nicht.

Heute ist von der Leyen in Hamburg um, wie dpa schreibt, ein "modernes Beobachtungsflugzeug für Rüstungskontrolle u. a." in Empfang zu nehmen. Das Wort "modern" habe ich noch überstanden. Aber dann folgte: "die Hightech-Maschine vom Typ Airbus A319OH", und da musste ich lachen. Wie lange wird dieses Flugzeug wohl fliegen bis zur ersten Panne oder zur Rückkehr in die Werft, falls die nicht überfüllt ist, weil schon so viele Hightech-Transportflieger und Hightech-Hubschrauber auf die Reparatur warten? Hightech und Bundeswehr - allenfalls mit Pfeil und Bogen aus Fiberglas kann das funktionieren (wenn schon billig, dann richtig).

Big Friday

Der dpa-Tageskalender beginnt heute mit dem ersten internationalen Streik von "Fridays for Future". 20.000 Teilnehmer aus 16 Ländern werden um 12 Uhr in Aachen erwartet. Normalerweise stehen Termine von Angela Merkel oder einem wichtigen Minister oben auf der Liste. Zwar rückt das Sommerloch näher, aber diese exklusive Platzierung sagt auch etwas über Bedeutung. Die Jugendlichen von "Fridays for Future" sind die politischen Akteure der Stunde.

Das ist schon die Kategorie EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, der heute bei dpa eine ähnliche Würdigung findet:

Bei aller Wertschätzung für "Fridays for Future": Ist das nicht doch ein bisschen übertrieben? Die Bewegung muss doch erst einmal die Schulferien überstehen.

Gewinner des Tages

Das ist Nils Brandt, Kapitän der "Gorch Fock", dem Segelschulschiff der Bundesmarine. Heute kann der Rumpf ausdocken und wieder aufs Wasser. Wegen Geldstreitigkeiten hatte die Werft den Rumpf als Pfand genommen. Alles Weitere wird ein Gericht klären. Sollten also die Hightech-Schiffe versagen, kann die Bundesmarine wenigstens wie früher seg... (nein, nun reicht es wirklich).

