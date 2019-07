es gibt einen schönen Satz von Angela Merkel, den mein Kollege René Pfister in seiner Titelgeschichte über die Kanzlerin vor ein paar Wochen zitiert hat: "Ich bin wie eine Kröte im Winterschlaf." Immer wenn es wichtig wird, wacht die Kanzlerin auf. So war es offenbar auch bei den langen Verhandlungen um die Kandidatur für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten und andere Spitzenpositionen in Brüssel. Die Strategin in Merkel schien im Winterschlaf.

Kein Vorschlag hatte Aussicht auf eine breite Mehrheit unter den Staats- und Regierungschefs. Nicht die ursprüngliche Idee, den Spitzenkandidaten der EVP-Fraktion, den CSU-Mann Manfred Weber, zum Kandidaten zu machen - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war dagegen. Auch der beim G20-Gipfel in Japan auserkorene "Sushi-Deal", der vorsah, den Sozialdemokraten Frans Timmermans zum Kommissionschef zu machen, stieß auf Widerstand - vor allem in den Ländern des Ostens, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, aber auch in Italien.

Gestern Morgen aber ist die Strategin Merkel offenbar erwacht. Sie machte aus der Not eine Tugend und sorgte für eine Überraschung: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll nun Kommissionspräsidentin werden. Angeblich hat Macron ihren Namen ins Spiel gebracht, sie habe sich "natürlich da auch nicht dagegen gewehrt", so die Kanzlerin. Es klang nach einem Understatement.

Im Grunde ist es ein Schachzug ganz nach Merkels Geschmack: Der mächtigste Posten in Brüssel geht nach 52 Jahren wieder an die Deutschen und erstmals an eine Frau. Und die Verteidigungsministerin, daheim im ständigen Feuer wegen eines Untersuchungsausschusses zu dubiosen Beraterverträgen, wegen Rechtsextremisten in der Truppe und finanzieller Engpässe, hat eine Fluchttür entdeckt. Die Treppe dahinter führt nach oben.

Der Deal ist nicht ohne Risiko. Der Koalitionspartner SPD ist not amused, was bislang zur Folge hatte, dass sich Regierungschefin Merkel bei der Abstimmung über von der Leyen enthielt. Der Ärger der Sozialdemokraten könnte sich aber auch im Europaparlament niederschlagen, das über die Personalie in der Sitzungswoche ab dem 16. Juli abstimmen muss. Die Abgeordneten nehmen den Regierungschefs übel, dass sie sich nicht an das Prinzip gehalten haben, nur Spitzenkandidaten für den Posten vorzuschlagen. Der Ärger ist berechtigt, er ist aber auch naiv: Hätte das Prinzip gegolten, hätten wir heute Morgen keine Nominierung. Und Ursula von der Leyen ist ohne Zweifel eine erfahrene, sprachgewandte und vor allem europabegeisterte Kandidatin.

Spekulationen um von der Leyens Nachfolge

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX

Wenn Berlin an diesem Morgen erwacht, dann erwachen auch die Spekulationen: Wer wird von der Leyens Nachfolger? Kommt er aus der CSU, um der Schwesterpartei die Pleite des CSU-Mannes Weber zu kompensieren? Wäre dann Innenminister Horst Seehofer gefährdet, weil zwei so mächtige Ministerien in CSU-Hand wiederum nicht vermittelbar sind? Nutzt Merkel den Moment der Lücke, um gleich auch noch die schwachen Minister ihres Kabinetts auszutauschen? Würde sich Annegret Kramp-Karrenbauer tatsächlich dem Angebot verwehren, Ministerin zu werden?

Die Kanzlerin wird sich diesen Gerüchten zunächst entziehen, sie hat eine gute Ausrede: Am Morgen landet der irische Präsident Michael D. Higgins zum Staatsbesuch in Berlin. Auch ihn interessiert das Schicksal Europas, aber auf eine existenzielle Weise. Es wird in den Gesprächen um den Brexit gehen.

Rackete frei - und nun?

Guglielmo Mangiapane/ REUTERS

Carola Rackete, die Kapitänin des Seenotrettungsschiffes "Sea-Watch 3", ist frei. Ein Gericht hat laut italienischen Medien entschieden, dass sie das Gesetz nicht gebrochen habe, als sie in den Hafen von Lampedusa gegen den Willen der italienischen Regierung eingelaufen war. Sie sei ihrer Pflicht gefolgt, Menschenleben zu retten.

Sollten die Sätze tatsächlich so in dem Urteil stehen, wäre es eine Klatsche für Innenminister Matteo Salvini. Er hatte Rackete als "reiche deutsche Gesetzesbrecherin" bezeichnet und sich beklagt, dass sie seinem Land "auf die Eier gehe". Die Richter scheinen bestätigt zu haben, dass genau dies ihre rechtmäßige Aufgabe war.

Die Proteste von Prominenten und Politikern gegen das harte Vorgehen Italiens werden nun abebben, die Diskussionen um das Retten von Menschen auf dem Mittelmeer auch. Es ist nicht abzusehen, dass sich Europa auf eine gemeinsame Migrationspolitik einigt, schon gar nicht auf eine gemeinsam getragene Mission zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Dabei wäre der Fall der "Sea-Watch 3" ein guter Anlass dafür.

Heute Vormittag will Sea-Watch in Rom eine Pressekonferenz geben. Carola Rackete wird womöglich zugeschaltet sein. Wie es heißt, freut sie sich auf zuhause. Dorthin würde sie lieber mit dem Zug fahren, anstatt zu fliegen. Wegen des Klimas.

Gewinner des Tages...

Steffi Loos/ Getty Images

... sind die künftigen Absolventen des Masterstudiengangs "Intelligence and Security Studies". Sie dürfen Agenten werden und bekommen dafür noch einen akademischen Abschluss.

Heute feiern Kanzleramtschef Helge Braun und BND-Präsident Bruno Kahl mit geladenen Gästen die Eröffnung des Studiengangs in der neuen BND-Zentrale in Berlin. Über Details muss ich leider Stillschweigen bewahren.

