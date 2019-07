Die Lage am Dienstag

es geht um alles für Ursula von der Leyen. Entweder sie ist am Ende dieses Tages designierte Präsidentin der EU-Kommission, die mächtigste Frau in Brüssel, Miss Europa. Oder... ja, oder was eigentlich?

An ihren Ministerschreibtisch im Berliner Bendlerblock wird sie jedenfalls nicht zurückkehren - außer zum Aufräumen und zur Amtsübergabe. Aber die Befehls- und Kommandogewalt wird bald ein anderer übernehmen. Egal, wie es ausgeht an diesem Dienstag, für den Tag darauf hat die CDU-Politikerin ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt. Ganz im Ernst: Hätte man sich vorstellen können, dass von der Leyen im Europaparlament durchrasselt, nach Berlin zurückkehrt und ihre Leute fragt: Was gibt's Neues, segelt die "Gorch Fock" wieder?

Dennoch soll die Rückzugserklärung natürlich ein Signal sein: Ich will das hier unbedingt. Zudem hat von der Leyen bei ihren Zusagen zum Klimaschutz und zur Sozialpolitik nachgebessert, sie verspricht, das Parlament zu stärken. Am Dienstagmorgen muss die 60-Jährige dann noch die Rede ihres Lebens halten (ab 9 Uhr im Livestream bei SPIEGEL ONLINE).

Ob das reicht? Die Sache könnte knapp werden, sehr knapp. Von den aktuell 747 Abgeordneten muss von der Leyen in der geheimen Abstimmung am frühen Abend mindestens 374 hinter sich bringen (mehr dazu, wie der Tag abläuft, erfahren Sie hier). Je mehr desto besser, damit es hinterher nicht heißt, von der Leyen sei Präsidentin von Viktor Orbáns Gnaden. Es wäre ein Makel, den sie nicht so schnell abschütteln könnte.

Eigentlich hätten Konservative, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne ja eine komfortable Mehrheit. Aber viele Abgeordnete sind noch immer geneigt, an von der Leyen ihr Mütchen zu kühlen, weil die Staats- und Regierungschefs ihnen jemanden vorgeschlagen haben, der bei der Europawahl nicht Spitzenkandidatin war.

Dabei unterschlagen die Parlamentarier gern ihr eigenes Versagen, dass sie keine Mehrheit für einen der Spitzenkandidaten organisieren konnten. "Die Proeuropäer im Parlament haben es selbst in der Hand, wie wichtig die Stimmen der Europakritiker für von der Leyen am Ende werden. Nicht von der Leyens Sieg wäre Wasser auf die Mühlen der Europafeinde von ganz rechts - sondern ihre Niederlage", kommentiert mein SPIEGEL-Kollege Peter Müller, der den Tag für uns beobachten wird.

So oder so: Fällt von der Leyen durch, würde das ein politisches Beben auslösen. Einen zweiten Wahlgang gibt es nicht, das Gefeilsche in der EU ginge von vorne los, könnte sich Wochen, wenn nicht Monate hinziehen. Und die Koalition in Berlin bekäme mal wieder die Krise.

Schließlich haben die 16 verbliebenen deutschen Sozialdemokraten in Europa kräftig Stimmung gegen von der Leyen gemacht. Für den Fall, dass der Noch-Ministerin am Ende wenige Stimmen fehlen, hat die Union schon mal klar gemacht, wer dafür die Verantwortung trägt. Die Folgen: ungewiss.

Neuer IBuK gesucht

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

Fest steht, dass in Angela Merkels Kabinett ein Platz frei wird, besser gesagt ein Schleudersitz, denn im Verteidigungsministerium, das musste auch die erste Frau an der Spitze erfahren, gibt es nicht viel zu gewinnen. Spekuliert wird über von der Leyens Nachfolger als IBuK (Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt) schon seit einiger Zeit, hier können Sie lesen, über wen - von Johann Wadephul bis Jens Spahn.

Ach, und was würde nun aus von der Leyen, wenn die Wahl schief geht? Der Schluss liegt nahe, dass sie dann eben als normale Kommissarin nach Brüssel geht. Im Augenblick kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sich von der Leyen damit zufrieden gibt. Wenn aber ihre politische Karriere nicht zu Ende sein soll, hat sie womöglich keine andere Wahl.

Prozess gegen Deniz Yücel wird fortgesetzt

Michael Kappeler/ DPA

Vor zweieinhalb Wochen gab es gute Nachrichten aus der Türkei. Das Verfassungsgericht entkräftete die Vorwürfe der Terrorpropaganda und Volksverhetzung gegen den "Welt"-Journalisten Deniz Yücel, erklärte seine einjährige Inhaftierung ohne Anklage für rechtswidrig. Das Urteil machte nichts vom Unrecht, das Yücel erleiden musste, ungeschehen, aber es gab Anlass zur Hoffnung, dass es in der Erdogan-Türkei doch noch so etwas wie Rechtsstaatlichkeit gibt.

Am Dienstag könnte sich zeigen, ob die Hoffnung berechtigt ist. Dann wird der Prozess gegen Yücel, der die Türkei im Februar vergangenen Jahres verlassen konnte, im Istanbuler Justizpalast Caglayan fortgesetzt. Offiziell drohen ihm noch immer bis zu 18 Jahre Haft. Folgt man den Verfassungsrichtern, müsste der Prozessfarce mit einem Freispruch nun endlich ein Ende gemacht werden.

Mein SPIEGEL-Kollege Maximilian Popp, früher Türkei-Korrespondent, befürchtet allerdings, dass es nicht so kommt: "Die türkische Justiz versucht die Fassade von Rechtsstaatlichkeit aufrecht zu erhalten, obwohl jeder weiß, dass diese Rechtsstaatlichkeit längst nicht mehr existiert."

Wahrscheinlicher ist, dass die Verhandlung vertagt wird. So muss sich das Gericht in Istanbul weder über den Staatsgerichtshof in Ankara hinwegsetzen noch über den Präsidenten, der die Sache sicher anders sieht.

Ein Spiel auf Zeit, das wohl auch im Prozess gegen den Menschenrechtler Peter Steudtner Anwendung finden dürfte, der gemeinsam mit zehn weiteren Aktivisten wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" angeklagt ist. Das Verfahren wird - in Abwesenheit Steudtners - am Dienstag ebenfalls fortgesetzt.

Die Spekulation des Tages...

Getty Images

... verbirgt sich hinter der Frage: Wird ein Grüner Präsident der Roten? Nach dem lautstarken Rückzug des VfB-Stuttgart-Präsidenten Wolfgang Dietrich können sich Fans den früheren Grünen-Chef und VfB-Mitglied Cem Özdemir als neuen Boss des Fußball-Zweitligisten vorstellen. Im Netz trommeln sie unter dem Hashtag #YesweCem für den anatolischen Schwaben. Özdemir reagierte "berührt", es gehe aber nicht "um einzelne Namen, sondern darum, was für den VfB am besten ist". Eine Absage ist das nicht.

Ausgerechnet Parteifreund und Ministerpräsident Winfried Kretschmann brachte allerdings schnell starke Konkurrenz ins Gespräch: Weltmeister Jürgen Klinsmann. Özdemir scheint seine Chancenlosigkeit einzusehen. "Kretschmann hat recht", twitterte er noch am Montagabend. Für Özdemir bleibt wohl doch nur die Nachfolge als baden-württembergischer Regierungschef.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Kommen Sie gut durch den Tag.

Herzlich,

Ihr Philipp Wittrock