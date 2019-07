Die Lage am Mittwoch

Ursula von der Leyen ist dieser Tage auf Stimmenfang in Brüssel. Eine gewisse Unterstützung dürfte ihr vor der Wahl am kommenden Dienstag im Europaparlament schon mal sicher sein. Die 13 Abgeordneten der ungarischen Fidesz-Partei von Viktor Orbán werden wohl für sie stimmen, weil ihr Boss sich dafür rühmt, von der Leyen als Kandidatin für den Vorsitz der EU-Kommission durchgesetzt zu haben - statt einen der Spitzenkandidaten des Parlaments für die Europawahl. Auch die 27 Vertreter der rechtsnationalen polnischen PiS Partei dürften sie unterstützen. Hinzu kommen wohl die meisten der 29 Abgeordneten der Lega-Partei des italienischen Innenministers Matteo Salvini.

Diese rechtsnationalen Parteien sind also schon mal eine (un-)gesunde Basis für von der Leyen. Insgesamt wird sie aber mindestens 376 Stimmen benötigen.

Die 153 Abgeordneten der Europäischen Volkspartei (EVP) dürften für sie votieren, auch wenn viele EVP-Vertreter noch immer sauer sind, dass Manfred Weber, der Kandidat aus ihren Reihen, von den Staats- und Regierungschefs gedemütigt wurde.

Heute wird sich von der Leyen nacheinander mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen treffen. Während die 16 deutschen Sozialdemokraten sie geschlossen ablehnen wollen und auch die Genossen aus Frankreich, Österreich und den Benelux-Staaten mehr als skeptisch sind, wollen die 39 Kollegen aus Italien und Spanien sie immerhin gerne kennenlernen. Die Grünen sind ebenfalls ablehnend bis skeptisch. Bei den Liberalen, die mit der En-Marche-Bewegung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Fraktionsgemeinschaft bilden, dürfte es von der Leyen hingegen leichter haben.

Von der Leyen sollte bis Dienstag jedenfalls weit mehr als die formal benötigten 376 Abgeordneten für sich gewinnen. Andernfalls wird für immer der Makel an ihr haften, eine Chefin von Gnaden der Rechtsnationalen zu sein.

Kein Kuckucksuhrenministerium

"Wir werden das Land neu vermessen und einen tragfähigen Maßstab für den Begriff der gleichwertigen Lebensverhältnisse definieren", kündigte Innenminister Horst Seehofer im September vergangenen Jahres an. Damals nahm die Regierungskommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" ihre Arbeit auf. Sie solle, so Seehofer, das "Herzstück einer neuen Heimatpolitik" sein.

Natürlich machte die Kommission große Ungleichheiten zwischen den Regionen in Deutschland aus. Das betrifft die regionalen Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die Verkehrs- und Mobilfunkanbindung, den "Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge", wie es in einem der Kommissionspapiere heißt. Und welche Folgen hat dieser Befund nun?

Seehofers Heimatministerium wurde oft als eine Art Kuckucksuhren-Ministerium belächelt, das das Schuhplatteln oder das Gamsbarttragen staatlich fördern will. Aber hinter dieser Sicht verbarg sich jene Arroganz von Großstädtern gegenüber dem ländlichen Raum, die ein ebenso großer Spaltpilz für die Gesellschaft ist wie die ungleichen Lebensbedingungen. In Wahrheit könnte das Heimatministerium eine gute Sache sein - und tatsächlich einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Frieden leisten. Es müsste sich jetzt nur noch ans Werk machen.

Die AfD-freie Woche in der "Lage"...

... läuft bislang sehr gut. Die Partei selbst hatte keinen Anlass zur Beschwerde und damit keinen zusätzlichen Grund, sich als Opfer "hochzusterilisieren" (Bruno Labbadia). Und der Rest der Leser scheint nichts zu vermissen. Unterdessen scheint sich die AfD selbst zu zerlegen. Um es mit Andy Möller, einem weiteren Vertreter der deutschen Dichter und Denker, zu sagen: "Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl."

Gewinner des Tages...

... sind die Kommunalpolitiker in Deutschland. Heute werden einige von ihnen im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Es soll um die "Bedrohung von politisch Verantwortlichen" gehen. Welchen Risiken sich Kommunalpolitiker aussetzen, ist nicht erst seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Mordversuchen an Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker oder dem Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein bekannt. Der Umgang mit jenen, die im Lokalen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ist auch jenseits von Mordgelüsten schäbiger geworden. Die Zahl der Beleidigungen, Einschüchterungsversuche und konkreten Drohungen ist gestiegen.

Kommunalpolitiker hätten nicht nur einen besseren Schutz durch Polizei und Sicherheitsbehörden verdient. Ihnen gebührt auch mehr Respekt von uns Bürgern, die den Einsatz für unsere Demokratie oft nicht würdigen und sie stattdessen zur lokalen Zielscheibe ihrer schlechten Laune machen. Ohne den Einsatz von Lokalpolitikern wäre Deutschland ein hässlicheres Land.

