heute beschäftigen wir uns mit der Angst der US-Demokraten vor einem Debakel im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, mit den neuen Klimaplänen von EU-Chefin Ursula von der Leyen und mit dem Werbeverbot für Tabak.

Von der Leyens ehrgeizige Klima-Pläne

Nachdem lange ums Personal gefeilscht wurde, darf die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun endlich mit der richtigen Arbeit beginnen. Schon heute will sie eins ihrer wichtigsten Projekte genauer vorstellen, den sogenannten Green Deal, ein europäisches Programm zum Klimaschutz.

Das Ziel der neuen EU-Chefin ist es, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Das bedeutet, die EU soll nicht mehr Treibhausgase produzieren, als sie durch Maßnahmen wie zum Beispiel Aufforstung ausgleicht. Dazu will von der Leyen die Industrie, die Energieerzeugung, den Nahverkehr und etliche weitere Bereiche so umbauen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen massiv reduziert wird. Das alles kostet natürlich viel Geld und setzt die Bereitschaft der Mitgliedstaaten voraus, bei dem ehrgeizigen Unterfangen mitzutun.

Um für ihre Pläne zu werben, will von der Leyen den Klimaplan schon Ende der Woche beim EU-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs besprechen. Das wäre dann für sie sozusagen der erste echte Stimmungstest.

Droht den Demokraten ein Impeachment-Debakel?

Die US-Demokraten haben nun offiziell die Anklagepunkte für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump vorgelegt. Vermutlich wird noch vor Weihnachten darüber im Repräsentantenhaus abgestimmt, dann muss sich der Senat im Januar mit der Sache befassen. Es gibt zwei Arten, auf den ganzen Vorgang zu schauen: Von einem politisch-ethischen Standpunkt aus betrachtet, tun die Demokraten das Richtige, sie versuchen, den Verfassungsbruch durch den Präsidenten zu ahnden.

Rein politisch-taktisch betrachtet, könnte sich die Sache jedoch immer noch zum Debakel für die Partei entwickeln. Die Hoffnungen von Nancy Pelosi und Co., dass sich während der Anhörungen im Kongress die Stimmung in der Bevölkerung eindeutig gegen den Präsidenten wenden würde, hat sich nicht erfüllt. Zwar zeigen einige Umfragen, dass Trump unbeliebter wird. Doch es gibt auch Erhebungen, die nahelegen, dass Trump in Schlüsselstaaten, die bei der Wahl im kommenden Jahr wichtig werden könnten, an Beliebtheit zulegen kann. Offenbar gibt es dort eine gewisse "Impeachment-Müdigkeit". Viele Wähler erwarten, dass die Politik in Washington konkrete Politik für die Menschen macht - und nicht den ganzen Tag über Trumps Amtsenthebung debattiert. Sie folgen damit Trumps Narrativ.

Pelosi ist sich dieses Problems offenkundig bewusst. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie fast zeitgleich zu ihrer feierlichen Impeachment-Ankündigung einen Deal mit Trump aushandelt. Sie will nun wohl doch seinem Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko zustimmen. Trump darf sich freuen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, würden die Demokraten ihm damit einen schönen politischen Erfolg bescheren. Das nennt man dann wohl amerikanische Dialektik.

Es hat sich ausgequalmt

Deutschland ist das letzte Land in der Europäischen Union, in dem noch immer auf Plakaten oder in Kinos für Zigaretten geworben werden darf. Nach Jahren des Streits zwischen den Parteien soll sich das nun aber ändern. Die Bundestagsfraktion der Union, die bis zuletzt als Hort des Widerstandes gegen ein weitreichendes Tabakwerbeverbot galt, hat sich einen Ruck gegeben und will eine entsprechende Neuregelung nun mittragen. Dabei werden auch E-Zigaretten einbezogen. Ziel ist es, die Zahl der Raucher insgesamt zu reduzieren, vor allem Jugendliche sollen von dem gesundheitsschädigenden Laster abgehalten werden.

Bislang hatten sich viele Unionsabgeordnete noch dagegen gesträubt, weil sie verhindern wollten, dass so der Weg für weitere Werbeverbote geebnet wird, etwa im Bereich von Süßigkeiten oder Alkohol. Die Kehrtwende kann sich nun auch Kanzlerin Angela Merkel als Erfolg auf die Fahnen schreiben, sie hatte seit Monaten bei ihren Parteifreunden für das Verbot geworben.

Verlierer des Tages...

... ist Jair Bolsonaro. Der brasilianische Präsident ist bekannt für seine harschen Attacken gegen Kritiker und politisch Andersdenkende, nun hat er sich in seiner unnachahmlichen Art die Klimaaktivistin Greta Thunberg vorgeknöpft. Thunberg, die gegen die Rodung des brasilianischen Regenwaldes ankämpft, sei eine "Pirralha", schimpfte Bolsonaro. Auf Deutsch heißt das so viel wie "Göre". Thunberg konterte gelassen. Nach der Attacke änderte sie ihre Twitter-Biografie. Dort steht jetzt: Greta Thunberg, Pirralha.

