Diese vorsichtige Herangehensweise der Regierung von US-Präsident Joe Biden ist verständlich, sorgt aber dennoch in der Öffentlichkeit für wachsende Nervosität. Niemand weiß nichts Genaues und deshalb wird wild spekuliert. In US-Medien dürfen Experten laut über die Ursache für die plötzliche Zunahme von Flugobjekten nachdenken. Eine mögliche Alien-Invasion gehört dabei eher nicht zu den typischen Erklärungsmustern, auch wenn das natürlich die spannendste Geschichte wäre.

Plausibel erscheint der Erklärungsversuch, den ein anonymer Regierungsmitarbeiter in der »Washington Post« abgab. Demnach haben die US-Radarsysteme zur Erfassung von nahenden Raketen oder feindlichen Flugzeugen nach dem Auftauchen des chinesischen Ballons ihre Filter umgestellt. Das heißt, sie nehmen nun womöglich mehr fliegende Objekte in der Luft auf, die zuvor vernachlässigt worden seien. Denkbar sei auch, dass hinter der plötzlichen Häufigkeit dieser Erscheinungen eine gezielte Aktion eines einzelnen Staates stecken könnte, so der Anonymous.

Dazu muss man wissen: Die USA verdächtigen China schon seit geraumer Zeit, ein umfangreiches Spionageprogramm mit Ballons zu unterhalten. Auch Russland könnte ähnliche Techniken verwenden, um etwa Funkverkehr aus den USA aufzunehmen. Das Pentagon sprach in einer knappen Mitteilung zu dem jüngsten Abschuss selbst davon, das Objekt habe wegen »möglicher Überwachungstechnik« eine potenzielle Bedrohung dargestellt.

Das hat Berlin nicht verdient

Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Das ist ein hübscher Satz, er stimmt nur oft nicht – und schon gar nicht trifft er auf Berlin zu.

Die Berlinerinnen und Berliner haben die rot-grün-rote Regierung, die in der Stadt seit Jahren in unterschiedlichen Konstellationen vor sich hin dilettiert, nicht verdient. Genauso wenig hat es Berlin verdient, dass die gleichen Leute nun offenbar so oder ähnlich weiter regieren wollen. Berliner Politikerinnen und Politiker wie Franziska Giffey sind einfach zu klein für die großen Probleme dieser Millionenstadt. Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch wiederum kann außer der grünen Stammklientel auch niemanden wirklich überzeugen.