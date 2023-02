Die Lage am Morgen

Die Bürgerbewegung Finanzwende hat ausgerechnet, dass allein die deutschen Finanzinstitute dadurch im laufenden Jahr rund 27,4 Milliarden Euro einstreichen könnten, sollte die EZB die Leitzinsen wie erwartet bis Mitte des Jahres noch einmal um 0,5 Prozentpunkte anheben. Die Szenarienrechnungen liegen dem SPIEGEL vor. Selbst wenn die Leitzinsen 2023 nicht mehr weiter steigen, würden die Banken demnach immer noch rund 25 Milliarden Euro Zinsen erhalten.

»Diese risikolosen Erträge nutzen Banken, um ihre Gewinne zu erhöhen und mitunter auszuschütten, während auf den Konten der Kunden davon oft nichts ankommt«, sagte der Experte Michael Peters von Finanzwende. »Warum erhalten Kunden von Banken reihenweise keine oder kaum Zinsen, während die Institute von der EZB Milliardenerträge einstreichen – risikolos und zulasten der Allgemeinheit?«, fragt Peters. »Dem muss die EZB endlich ein Ende bereiten. Die Zentralbank sollte die Banken nicht länger bedingungslos subventionieren.«

Steigende Zinsen: Deutsche Banken kassieren Milliarden von der EZB

Deutschland ist zu dick

Hier noch eine Wurst, da ein Bierchen, das Stück Torte passt auch noch rein. Essen kann Spaß machen. Wie bei den meisten Dingen im Leben wäre es besser, wenn der Mensch dabei maßvoll vorginge. Das scheint in Deutschland aber nicht der Fall zu sein. Denn die Deutschen werden seit Jahrzehnten dicker.

Bei einer Befragung des Robert Koch-Instituts gaben 46,6 Prozent der Frauen und mehr als 60 Prozent der Männer an, übergewichtig zu sein. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich der Anteil fettleibiger Menschen seit 1975 mehr als ver­doppelt. Die einen fressen sich Wohlstandsspeck an, die anderen sind zu arm, um sich gut zu ernähren – und werden ebenfalls dick. Die WHO spricht von einer Adipositas-Epidemie.