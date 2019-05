Die Lage am Donnerstag

Tag für Tag spitzt sich die Lage zwischen Iran und den USA zu - und wir Europäer hängen mit drin. Gerade hat der Generalinspekteur der Bundeswehr wissen lassen, dass die deutsche Armee ihre Ausbildungsmission im Irak wegen der Iran-Krise vorübergehend eingestellt hat. Die Bedrohung der deutschen Soldaten in Irans Nachbarland sei "erheblich".

"Ein unbedachter Schritt von jeder Seite kann einen Krieg auslösen", zitieren meine Kollegen hier einen erfahrenen deutschen Beamten. Ziel der Bundesregierung: Im Gespräch bleiben mit den Iranern, den Kontakt nicht abbrechen lassen - weil offenbar die Amerikaner ihren sogenannten Back Channel nach Teheran, also das sinnbildliche rote Telefon, nicht mehr nutzen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kann heute gleich am Morgen die deutsche Agenda in der Causa Iran prägen. Die künftige Vielleicht-Kanzlerin spricht bei einer Konferenz der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung zur Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik. Für AKK eine zweite Chance, ist doch von ihrem letzten großen außenpolitischen Aufschlag - der Antwort auf die Europapläne des französischen Präsidenten - vor allem die Idee vom europäischen Flugzeugträger im Gedächtnis geblieben.

Uneinige Demokraten

SAUL LOEB/ MANDEL NGAN/ AFP

Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur gegen Donald Trump wird schon jetzt offensichtlich, wie gespalten die Demokratische Partei ist. So sorgt in dieser Woche das heftige Verbalgefecht zwischen Alexandria Ocasio-Cortez ("AOC"), Superstar des linken Flügels, und Ex-Vizepräsident Joe Biden für Aufregung - und Einblick.

Biden bewirbt sich als Versöhner um die Präsidentschaftskandidatur, als Kandidat der Mitte. Doch die 29-jährige Kongressabgeordnete Ocasio-Cortez, die im vergangenen Wahlkampf bereits den Altlinken Bernie Sanders unterstützte, knöpft sich Biden nun ausgerechnet in seiner vermeintlichen Paraderolle als Kandidat des Ausgleichs vor - und geht ihn in Sachen Klimaschutz hart an.

"Ich soll verdammt sein, wenn just jene Politiker, die einst nicht handelten, nun versuchen zurückzukommen und sagen, es brauche einen eher gemäßigten Ansatz, um unser aller Leben zu retten", so AOC unter dem Jubel ihrer Anhänger während einer Rede zum "Green New Deal": "Das halte ich nicht aus."

Da hat sie Bidens wunden Punkt getroffen. Seine Vorstellungen zum Klimaschutz hat der Kandidat bisher nicht vorgestellt. Der 76-jährige Schon-immer-da-Politiker hat jetzt nur zu Protokoll gegeben, er sei nie "gemäßigt gewesen mit Blick auf die Umwelt".

Ist notiert.

Nun kann man sagen: So ist eben Wahlkampf. Doch ist diese Auseinandersetzung schon bitter für die Demokraten, weil ja sowohl AOC als auch Biden sich als Fürsprecher der "working class" verstehen - unter verschiedenen Vorzeichen. Die eine vertritt die jüngeren Progressiven, der andere die älteren Konservativen in der Partei.

Um eine Wahl zu gewinnen, braucht es aber beide. Was könnte ein Team Biden/Ocasio-Cortez nicht alles gemeinsam erreichen?

Britische EU-Feinde vor Wahlsieg

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Dass die Briten nicht rechtzeitig vor der Europawahl aus der EU rauskommen und nun bei der Parlamentswahl Ende Mai mitstimmen werden - schon das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Aber mehr noch: Voraussichtlich wird Nigel Farage als der Sieger aus dieser Wahl hervorgehen, die es doch eigentlich nicht mehr geben sollte.

Farage, Sie erinnern sich? Der Zerstörer. Der Mann, der einer Mehrheit der Briten ein X für ein U vormachen könnte und sie mit seiner EU-feindlichen Ukip-Truppe in die Brexit-Falle lockte. Jetzt ist er wieder da, mit einer neuen Partei. Einer Umfrage zufolge kann Farage mit mehr Stimmen rechnen als Tories und Labour zusammen. Mein Londoner Kollege Jörg Schindler hat Farage getroffen, das sehr lesenswerte Interview finden Sie hier.

Farage hat es nun offenbar auf die Zerstörung des britischen Systems abgesehen: "Die Brexitpartei ist dafür gegründet worden, die EU-Wahlen als ersten Schritt zu nutzen, um das politische System im Vereinigten Königreich komplett zu verändern."

Verlierer des Tages...

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

... wird wohl Gerold Otten. Der AfD-Bundestagsabgeordnete stellt sich heute erneut als Kandidat für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten zur Wahl. Aller Voraussicht nach wird er genauso scheitern wie seine rechtspopulistischen Vorgängerkandidaten Albrecht Glaser und Mariana Harder-Kühnel. In der AfD-Fraktionsführung rechnen sie ohnehin nicht mehr damit, dass in dieser Legislaturperiode noch ein Rechtsaußen ins Bundestagspräsidium einzieht.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Bleiben Sie uns gewogen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Sebastian Fischer