Die Lage am Morgen

Später sind sie mir an Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen begegnet, wenn sie ihre Zeitschrift, den »Wachturm« oder »Erwachet«, in der Hand hielten und auf Ansprache warteten. Ich habe nie gesehen, dass sie jemand ansprach. Für mich waren sie nicht mehr als eine Art obskurer, harmloser Sekte.

Erst sehr viel später vernahm ich, welche Rolle die Glaubensgemeinschaft im Nationalsozialismus spielte, wie konsequent ihre Mitglieder gegen das Regime Widerstand leisteten, wie zahlreich sie deshalb dessen Opfer wurden. Wer ein Zeuge Jehovas im »Dritten Reich« war, zeigte keinen Hitlergruß und verweigerte den Militärdienst. Bereits Anfang 1933 wurde die Gemeinschaft verboten, viele der geschätzt 25.000 bis 30.000 Mitglieder wurden inhaftiert und gefoltert. In den Konzentrationslagern gehörten sie gerade zu Beginn zu den größeren Gruppen, sie wurden mit einem lilafarbenen Häftlingswinkel gekennzeichnet, viele kamen im KZ ums Leben. Rund 270 wurden wegen Kriegsdienstverweigerung hingerichtet.

Gestern am späteren Abend beriet der Bundestag über ein Mahnmal für die verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas. Es soll an einer Stelle im Berliner Tiergarten errichtet werden, der während des »Dritten Reiches« als konspirativer Treffpunkt für die Verfolgten diente. Eingebracht hatten den Antrag die Fraktionen von SPD, Union, Grünen und FDP. Es klingt nicht so, als gäbe es gegen diese gute Idee erheblichen Widerstand.

Hier geht’s zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Von 2009 bis 2013 war Annalena Baerbock Vorsitzende welches Landesverbandes der Grünen?

Gewinner des Tages …

… ist der Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, 74, der nach 30 Jahren seine ehrenamtliche Aufgabe vererbt.