Die Lage am Morgen Wann kommt die Panzerwende?

Sprechen wir also über die mögliche Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine. Deutschland hat bereits schlagkräftiges Material geliefert: Panzerhaubitzen und Flugabwehrpanzer. Nun stehen bei der Rüstungsfirma Rheinmetall auf dem Hof einsatzfähige Schützenpanzer vom Typ Marder. Warum will Scholz die nicht an die Ukraine liefern, um deren Offensive gegen die russischen Invasoren zu stützen? Von Leopard-Kampfpanzern ganz zu schweigen?

Weil kein Nato-Partner westliche Panzer liefere, weil es keine Alleingänge geben solle, heißt es stets aus dem Kanzleramt. Nun hätten aber die Amerikaner dem Vernehmen nach gar nichts dagegen, wenn die Deutschen in dieser Sache einmal vorangingen – und Washington dann folgen könnte.

Geht es also doch allein ums Prinzip?

Noch in dieser Woche bietet sich Scholz zumindest die Möglichkeit zur öffentlichkeitswirksamen Panzerwende. Denn heute beginnt in Berlin die sogenannte Bundeswehrtagung. Da beraten Top-Militärs und kundige Zivilisten den weiteren Kurs der deutschen Streitkräfte, Motto: »Die Bundeswehr in der Zeitenwende – eine kritische Bestandsaufnahme in Zeiten des Krieges in Europa.« Und Sie erinnern sich, »Zeitenwende«, darauf hat der Kanzler das Copyright.

An diesem Donnerstag nun treten der Generalinspekteur Eberhard Zorn (ranghöchster Soldat in Deutschland) und seine Chefin Christine Lambrecht (SPD-Verteidigungsministerin) auf. Von den beiden ist keine Wende zu erwarten. Am Freitag aber ist dann Scholz am Start. Wer weiß.

Außenministerin Annalena Baerbock ihrerseits signalisiert seit Tagen analog zu den Wünschen aus ihrer Partei die Bereitschaft, mehr für die Ukraine zu tun. Ich bin versucht zu schreiben, die Ministerin erhöhe den Druck auf den Kanzler.

Aber Sie wissen ja, wie das ist mit dem Druck und dem Kanzler.

Putin & Friends

Aus unserer westlichen Perspektive erscheint Kremlherrscher Wladimir Putin isoliert, global betrachtet stimmt das aber leider ganz und gar nicht. Insbesondere China, das seinen (wirtschaftlichen) Aufstieg auch der regelbasierten Weltordnung verdankt, kumpelt mit dem Mann, der dieser Ordnung den Kampf angesagt hat.