Die Lage am Morgen

Seit fünf Monaten dauern sie nun schon an, eine lange Zeit für ein repressives Regime wie das der Mullahs. Einige Wochen war es ruhiger geworden, die Hinrichtungen von Regime-Gegnern hatten offenbar viele abgeschreckt, dazu kamen tiefere Temperaturen. Doch nun zeigen veröffentlichte Videos wieder aufflammende Proteste in mehreren Teilen der Hauptstadt Teheran. Auch in den Städten Karadsch, Isfahan, Kaswin, Rascht, Arak, Maschhad, Sanandadsch, Korweh und Iseh marschierten die Regime-Gegner. Beobachter messen der Gegenbewegungen großen Potenzial zu. Auffallend sei, dass nicht nur in den Städten, sondern in der ganzen Fläche des Landes protestiert wird.

»Wie Feuer unter der Asche«: Proteste gegen iranisches Regime flammen wieder auf