Die Lage am Morgen Winfrieds Windstille

Eigentlich könnten diese Tage gut sein für die Linke. Gegen SPD und Grüne könnte sie sich profilieren, als soziales Gewissen im Land. Doch was wären die Linken, wenn sie auch im ungünstigsten Moment nicht doch lieber Ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen: der Beschäftigung mit sich selbst.

Diesmal geht die innerparteiliche Zersetzung sogar so weit, dass nicht wenige eine Spaltung der kleinen Bundestagsfraktion befürchten. Ein SPIEGEL-Team hat die vergangenen Tage bei den Linken rekonstruiert. Dabei zeigt sich, wie wenig die handelnden Personen die Lage noch im Griff haben. Zum Beispiel, wenn Fraktionschef Dietmar Bartsch noch über die Inhalte der Wagenknecht-Rede verhandeln will oder die Vorsitzende Janine Wissler in der Vorstandssitzung der Partei versucht, die Lage irgendwie zu entspannen. Dabei ist die Diskussion in der Partei längst eskaliert.

Wagenknecht habe sich schon immer gegen die Modernisierung der Partei gestellt, befindet mein Kollege Timo Lehmann, der für den SPIEGEL über Die Linke berichtet. In den 1990er Jahren habe sie ihren Kampf gegen Gregor Gysi geführt, der vom DDR-Sozialismus wegzukommen versuchte. 2005 sprach sich Wagenknecht gegen die Fusion der PDS mit der WASG aus. Jetzt bekämpfe sie seit Jahren die von Katja Kipping erdachte Linke, die Emanzipation und Klimagerechtigkeit mit der sozialen Frage verbinden soll. »Mit ihren Versuchen ist Wagenknecht immer gescheitert, sie sollte daraus Konsequenzen ziehen« so Lehmann. Und das kann nur bedeuten: Aus der Partei auszutreten. »Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.«

