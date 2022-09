Die Lage am Morgen

Ukraine will 6000 Quadratkilometer rückerobert haben – und spricht von »Leichen mit Folterspuren«: Die Gegenoffensive der Ukraine macht laut US-Angaben »bedeutende Fortschritte«. In den befreiten Gebieten werden offenbar grausige Funde gemacht. Und: Krim will proukrainische Lieder verbieten. Das geschah in der Nacht.