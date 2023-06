Die Lage am Morgen

Ich kenne diese drei Menschen schon ziemlich lange, tatsächlich ist unsere Freundschaft sogar älter als die Debatte darüber, ob und wann Sahra Wagenknecht nun eigentlich aus der Linkspartei austritt und ihre eigene Partei gründet. Das will etwas heißen, denn für mein Gefühl wird darüber mittlerweile schon so lange diskutiert, dass ich zwischenzeitlich den Überblick über den aktuellen Stand verloren habe und das Thema auch nicht mehr wirklich hören kann. Aber am Wochenende, so viel habe ich dann selbst in London mitbekommen, kam mal wieder Bewegung in die Sache.

Der Linken-Parteivorstand hat Wagenknecht aufgefordert, ihr Bundestagsmandat zurückzugeben – weil sie trotz mehrfacher Aufforderung keinen Abstand vom Projekt einer Neugründung genommen habe. »Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht«, heißt es im Vorstandsbeschluss.

Für heute, Montag, ist in den Nachrichtenagenturen eine Pressekonferenz mit der Linken-Chefin Janine Wissler angekündigt. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat – zumal es, wie bei der Linken üblich, selbstverständlich auch schon die Forderung gibt, der Parteivorstand solle wegen seines Beschlusses besser selbst zurücktreten. Wagenknecht wiederum ist, soweit ich gesehen habe, bislang nicht von ihrer Ankündigung abgewichen, sich bis Ende des Jahres zu entscheiden. Das Ganze kann also noch eine Weile weitergehen.

Ich glaube, das wäre nicht gut, und zwar nicht nur, weil ich des Themas müde bin. Die AfD befindet sich auch deshalb im permanenten Umfragehoch, weil immer mehr Menschen nicht allein mit Misstrauen, sondern regelrecht mit Verachtung auf Politiker und Parteien blicken, weil sie immer weniger Verständnis für taktische Manöver und Spiele aufbringen. Das Spiel, das Sahra Wagenknecht hier seit einer gefühlten Ewigkeit mit ihrer Partei, ihren Anhängern und Gegnern spielt, dürfte diese Menschen in so ziemlich all ihren Vorurteilen bestätigen.

Übrigens könnte sich ein erheblicher Teil der aktuellen AfD-Sympathisanten vorstellen, eine neue Wagenknecht-Partei zu wählen, aber das ist ein anderes Thema, dem wir uns ein anderes Mal widmen. Die Woche ist ja noch lang.

Sahra Wagenknecht und ihre Parteipläne: Die Unfassbare

Der Himmel über Deutschland

Nochmal Stichwort London: Die Rückreise am Sonntag gestaltete sich etwas schwierig, unser Flug (ja, ich weiß, es war aber, wirklich, eine Ausnahme!) hatte über zwei Stunden Verspätung. Wir bekamen also einen Vorgeschmack darauf, was Flugpassagiere von diesem Montag an womöglich befürchten müssen.