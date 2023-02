Die Lage am Morgen

An diesem Wochenende besucht der Kanzler das hier und da etwas euphemistisch als bevölkerungsreichste Demokratie der Welt bezeichnete Land, das am Donnerstag in der Uno-Vollversammlung noch gegen eine Resolution gestimmt hat, die Russland zum Rückzug aus der Ukraine auffordert.

Heute steht ein Treffen mit Indiens Premierminister Narendra Modi auf dem Programm, am Sonntag geht es in die südindische Wirtschaftsmetropole Bangalore, die als Zentrum der indischen Hightech-Industrie gilt.

Scholz wird nicht nur von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet (Indien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Erde), sondern auch von meinem Kollegen Christoph Hickmann. »Scholz bemüht sich vor allem seit Russlands Angriff auf die Ukraine in besonderer Weise um Indien«, sagt Christoph: »Spannend an dieser Reise finde ich, jetzt mal die andere Seite zu erleben, also zu beobachten, wie dieses Werben, diese Bemühungen in Indien aufgenommen und beantwortet werden wird.«

Wer ist hier noch mal der Bittsteller? Olaf Scholz will in Indien über das Klima, China und den Ukrainekrieg reden. Die Reise dürfte ein Balanceakt werden: Die Inder strotzen vor wirtschaftlicher Stärke – für sie ist der Kanzler nur ein Gast von vielen .

