Die Lage am Morgen

So kommen Sie günstig in den Urlaub: Auf Last-minute-Angebote zu hoffen, lohnt sich in diesem Jahr kaum. Mit einigen Tricks lässt sich dennoch viel Geld bei der Buchung von Ferienwohnungen oder Flügen sparen. Wir haben die wichtigsten Tipps gesammelt.

»Der Mythos vom wilden Afrikaner hat sich in die Hirne eingebrannt«: Safari und Armut und nichts dazwischen: So sehen viele bis heute Afrika, behauptet Dipo Faloyin. Hier spricht er über weißes Rettertum, Elefanten in Vorgärten – und den Schaden von Songs wie »Do They Know It's Christmas«.