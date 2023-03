Die Lage am Morgen

Das Ritual des Warnstreiks, das heute wieder einmal die Republik beglücken wird, wird mir hingegen von Mal zu Mal suspekter. Der Verlauf scheint immer gleich zu sein: Die Gewerkschaften stellen hohe bis illusorische Forderungen auf (in diesem Fall 10,5 Prozent mehr Gehalt für die 2,5 Millionen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat). Die Arbeitgeber bieten niedrigere bis unverschämte Gegenvorschläge (in diesem Fall Entgelterhöhung von fünf Prozent in zwei Schritten plus 2500 Euro Einmalzahlungen). Ein Warnstreik hier, ein Warnstreik dort, am Ende landet man irgendwo in der Mitte.

Beeinflusst die Wut der Menschen, die in Duisburg vergeblich auf den Bus warten, wirklich das Verhandlungsergebnis? Kann man sich das Ritual nicht einfach sparen und sich gleich in der Mitte treffen?

Andererseits: Das Recht zu streiken gehört zu den wenigen Machtmitteln, die Arbeitnehmer haben. Es ihnen zu nehmen, wäre dem gesellschaftlichen Zusammenhalt auch nicht gerade förderlich. Also werden wir weiter damit leben müssen, dass das öffentliche Leben bisweilen eingeschränkt ist, solange, bis die Aristotelische Mitte gefunden ist.

Nach den Arbeitsniederlegungen der vergangenen Tage wird heute weiter gestreikt. Ver.di hat angekündigt, in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz den öffentlichen Nahverkehr lahmzulegen, auch bayerische Städte sind betroffen: München, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg, Landshut und Bayreuth. Wenn Sie dort wohnen oder arbeiten und im Genuss einer Betriebsvereinbarung sein sollten, die ihnen eine Zeit im Homeoffice zugesteht, dann sollten sie diese Annehmlichkeit vielleicht heute ausnutzen. Auch wenn es das Ziel des Warnstreiks (siehe Wut, oben) womöglich konterkariert.

Streiks bei Bahn, Post, Flügen und öffentlichem Dienst: Wird Deutschland im Frühling lahmgelegt?

Fridays reloaded (Protest 2)

Als wäre es der Unruhe nicht genug, stürmen heute auch mal wieder die Fridays For Future die Innenstädte. Sie erinnern sich: Das sind jene Aktivistinnen und Aktivisten, die für eine bessere Klimapolitik kämpfen, ohne dabei mit Kartoffelbrei um sich zu werfen oder sich irgendwo festzukleben. Im Vergleich mit ihren Kombattanten von der »Letzten Generation« wirken die FFFlerinnen und FFFler wie eine Messdienergruppe auf Pilgerfahrt nach Altötting.