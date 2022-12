Die Lage am Morgen Achtung! Alarm!

Wir haben auf SPIEGEL.de in den vergangenen 24 Stunden ausführlich über eine der größten Polizeiaktionen gegen Extremisten berichtet, die es in der Bundesrepublik je gegeben hat. Im Milieu der »Reichsbürger« ist eine rechtsextreme Terrorgruppe entstanden, Generalbundesanwalt und Bundeskriminalamt haben am Mittwoch 25 mutmaßliche Rechtsterroristen verhaften lassen.

Mich hat diese Großrazzia aus mehreren Gründen bewegt: Erstens, weil der demokratische Staat sich hier als stark und wehrhaft gegen Extremisten erwiesen hat. Zweitens, weil sie belegt, dass eine Demokratie stets gefährdet ist und gegen ihre Feinde verteidigt werden muss.

Und drittens, weil alle Verschwörerinnen und Verschwörer überwiegend und teils deutlich jenseits der 40 sind. Der skurrile adelige Anführer Heinrich XIII. Prinz Reuß ist gar 71 Jahre alt. Es sind Leute aus der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft darunter, ein Pilot, ein Gourmetkoch, ein Rechtsanwalt, ein klassischer Tenorsänger, ein Dachdeckermeister, eine Richterin.

Wie tief ist der Extremismus eingesickert? Sind die 25 nur die Spitze eines Eisbergs?

Erst Fortschritt, dann Krise

»Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an?« – »Ja.«

Das war vor exakt einem Jahr im Bundestag, der 8. Dezember 2021 als Startpunkt nach 16 Merkel-Jahren nicht nur für einen neuen Kanzler, sondern auch für ein bis dahin auf Bundesebene nicht gekanntes Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP.