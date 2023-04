Gute Politik ist eine Politik mit Gleitsichtbrille: Sie behält das Fernziel im Blick, zum Beispiel den Klimaschutz, lässt aber auch das Naheliegende nicht aus dem Auge, zum Beispiel die nächste Wahl. Die Ampel scheint untypisch zu altern, das zeigt der Heizungsstreit: Was in der Ferne liegt, verschwimmt; alle stieren aufs Hier und Jetzt.

Es geht ja auch um viel Geld, jährlich wohl um mehr als neun Milliarden Euro (hier mehr dazu). »Die Energiewende wird teuer, und gerade für viele Eigentümerinnen und Eigentümer, die selbst in ihrem älteren, einfachen Häuschen leben, schlicht zu teuer«, berichtet mein Kollege Florian Diekmann aus unserem Wirtschaftsressort. Einer neuen Studie zufolge fehlt fast der Hälfte aller Eigentümer das Geld, wenn sie selbst in ihrem Haus leben und keine weiteren Immobilien besitzen. Aber: »Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen möchte, führt an einer drastischen Reduktion der CO 2 -Emissionen in Wohngebäuden kein Weg vorbei.« (Hier mehr Hintergründe .)

Die Ampel verspricht: »Niemand wird im Stich gelassen.« Mein Kollege Jonas Schaible aus unserem Hauptstadtbüro sagt: »Die Formulierung ist hochriskant.« Sie sei zwar so unpräzise, dass man die Regierung kaum darauf festnageln kann. »Aber sie ist auch so gefühlig, so voller Pathos, dass die Regierung es sich nicht leisten kann, die Hoffnungen zu enttäuschen.« Das Problem zeigt sich beim, gnihi, näheren Hinsehen: Wie die Ampel das anstellen will, ist vollkommen unklar.

Der Ampel könnten noch einige Nachtsitzungen bevorstehen. Dabei reiben sich die Grünen noch von der letzten die Augen.

2. Der Blogger im Schattenkrieg

Manche Nachrichten lesen sich, als wären Tom Clancy und John le Carré bei einem gemeinsamen Abend mit Whiskey und Zigarren auf die Idee gekommen, mit ChatGPT rumzuspielen. Eine Explosion erschütterte am Sonntag die Street Food Bar No. 1 in Sankt Petersburg – offenbar ein Anschlag. Zum Opfer fiel ihm der bekannte russische Ultranationalist und Militärblogger Wladlen Tatarski (bürgerlicher Name Maksim Fomin). Der Sprengsatz soll sich in einer kleinen Büste befunden haben, die eine junge Frau dem Mann während der Veranstaltung als Geschenk überreicht hatte. (Mehr hier im Video.)