Die Lage am Morgen Hat Sahra Wagenknecht genug Geld, um eine Partei zu gründen?

Gängige Vorstellungen von Macht und worauf wir verzichten könnten

Heute ist Weltfrauentag. Auch in Deutschland wird es Veranstaltungen geben: Die Grüne Jugend trifft sich vor der iranischen Botschaft in Berlin, um gegen das unfassbare Leid der Frauen in Iran zu protestieren. Vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin gibt es eine Protestaktion zur Sichtbarkeit von Künstlerinnen.

Der Kampf gegen Unterdrückung und für Gleichberechtigung, der ist nötig, immer noch und mancherorts immer mehr. Doch eher verdruckst verlaufen die Debatten, wenn Frauen Machtpositionen erreicht haben und daran mal mehr, mal weniger scheitern. Auch das aber sollte Thema sein.

Je mehr Frauen in Machtpositionen kommen, desto mehr von ihnen werden in Kritik geraten. Machtausübung ist ohne Kritik daran nicht zu haben. Und aus den eisigen Höhen der Macht kann jede und jeder plötzlich abstürzen. Außerdem werden Frauen oft noch genauer begutachtet, weil sie anders wirken – in den Sphären der Macht nämlich immer noch ungewohnt.

Wer über Frauen und Macht redet, muss aber auch über die gängigen Vorstellungen von Macht – also auch vom Scheitern – reden. Die Vorstellungen davon wurden in einer männerdominierten Gesellschaft gebildet, und nicht jede dieser Vorstellungen sollte übernommen und weitergepflegt werden.

Im vergangenen Jahr gab es im Bundeskabinett zwei Rücktritte, in beiden Fällen waren es Frauen, Anne Spiegel und Christine Lambrecht. Von den nur vier Ministerpräsidentinnen in Deutschland wird eine ihr Amt wohl bald verlieren, Franziska Giffey aus Berlin. Eine andere, Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, steht wegen ihres Einsatzes für die Pipeline Nord Stream 2 stark unter Druck.