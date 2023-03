Die Lage am Morgen Und der Mensch bleibt Mensch

In New York wurde heute, wie jedes Jahr am Weltglückstag, der Weltglücksbericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, wo die Menschen am zufriedensten sind, am glücklichsten. Auf Platz 1 liegt auch diesmal wieder Finnland – auch nach diesem Jahr des Krieges. Finnland grenzt an Russland.

Deutschland liegt in diesem Jahr auf Platz 16, gleich hinter den USA und einen Platz vor Belgien. Ich hatte einen schlechteren Platz erwartet, so um die 20 oder 25 – und zwar nicht, weil man in diesem Land nicht glücklich leben könnte, sondern weil man hier dazu neigt, die Dinge immer ein bisschen schlechter zu sehen, als sie sind. Aber vielleicht ist das auch eher eine Berliner Besonderheit.

Was mein persönliches Glück angeht, können wir vielleicht Folgendes vereinbaren: Heute mal nur positive Leserbriefe zu dieser Lage, ok? Das wäre ein kleines Glück.

World Happiness Report: Die Finnen sind am glücklichsten

Die Welt sortiert sich

Dieser Montag ist auch ein Tag der Begegnungen, der Reisediplomatie auf höchster Ebene. Der chinesische Präsident Xi Jinping reist nach Moskau, für diesen Montag ist ein Vieraugengespräch mit Wladimir Putin geplant. Und der japanische Premierminister Fumio Kishida wird in Indien erwartet, er will dort Premierminister Narendra Modi treffen. An beiden Reisen lässt sich ablesen, wie die Welt sich derzeit sortiert. Nehmen wir dazu die deutsche Perspektive ein.