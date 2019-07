alle reden übers Wetter, denn es regiert der Superlativ. Gestern wurde erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland die 42-Grad-Marke durchbrochen. Im niedersächsischen Lingen sind am Nachmittag 42,6 Grad Celsius gemessen worden. Einen Tag vorher erst hatte Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) mit 40,6 Grad den Rekord aufgestellt. Da war der Ruhm schnell futsch. Aber egal: "An einem Tag war Geilenkirchen in aller Munde. Das ist doch schon was", sagt der örtliche Bürgermeister Georg Schmitz.

Heute kann es nochmal um die 40 Grad werden, zumindest im Westen. Abkühlung? Naja. Erst am Wochenende, ein bisschen.

In other news: Trump

Nach der Mueller-Aussage fühlt sich an wie vor der Mueller-Aussage: Donald Trump inszeniert sich noch immer als unbescholten, die Opposition wirft ihm dagegen weiterhin schwere Verfehlungen vor. Die Befragung Robert Muellers zu den Russlandermittlungen wirkt im Ergebnis recht lauwarm: Weil der Sonderermittler auch im Kongress kein eindeutiges Urteil getroffen hat; und weil er aus Gründen der Immunität keine Anklage gegen Trump erhebt.

Also jetzt Impeachment, die politische Amtsenthebung? Läuft nicht. "Da sind die Republikaner vor, die sich längst voll und ganz Trumps Willen unterworfen haben. Trumps Populismus hat die Partei vergiftet und trübt den Blick seiner Anhänger auf die Missetaten dieses Mannes", kommentiert mein Washingtoner Kollege Roland Nelles.

Die Demokraten könnten ein solches Verfahren natürlich trotzdem starten, im Repräsentantenhaus haben sie - anders als im Senat - die nötigen Stimmen. Aber das würde wohl Trumps Basis wie kaum ein anderer Angriff energetisieren. Es wäre der sprichwörtliche Stich ins Wespennest.

Was aber dann? Die vielen demokratischen Präsidentschaftsbewerber geben sich in ihrer Mehrheit ein linkes bis linkspopulistisches Profil. Es ist aber sehr fraglich, ob Linksaußen Rechtsdraußen schlagen kann. Bislang trauen dies die Demoskopen vornehmlich einem Bewerber zu: Ex-Vizepräsident Joe Biden. Der nämlich setzt auf den klassischen Mitte-Kurs, mit dem nahezu alle demokratischen Präsidenten in jüngerer Vergangenheit ihre Wahlen gewonnen haben. Biden hat es nicht leicht in seiner Partei, Version 2019.

Und Trump ist ein Fallensteller. Bei seiner stetigen Eskalation - etwa den fortgesetzten miesen rassistischen Attacken auf vier Abgeordnete - ist die Empörung seiner Gegner einkalkuliert. Trump setzt die Agenda. Er spaltet das Land immer tiefer, um über diese Spaltung Stimmen zu generieren.

So gewann er die Wahl vor drei Jahren. So wird er sie nächstes Jahr auch gewinnen - wenn den Demokraten keine schlagkräftige Strategie einfällt.

Neue Ermittlungen gegen mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke

Stephan Ernst steht im Verdacht, an einem weiteren Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein. Nach SPIEGEL-Informationen überprüfen Ermittler derzeit eine mögliche Verbindung des Rechtsextremisten mit einem Fall versuchten Totschlags aus dem Jahr 2016. Es geht dabei offenbar um einen brutalen Angriff auf einen damals 22-jährigen irakischen Asylbewerber unweit einer Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden, nur wenige Kilometer vom Wohnhaus Ernsts entfernt. Der Fall konnte damals nicht aufgeklärt werden.

AfD darf doch mehr Rechtspopulisten ins Rennen schicken

In Sachsen hatte der Landeswahlausschuss Anfang Juli für großes Erschrecken bei der AfD gesorgt, weil er den Rechtspopulisten die Kandidatenliste für die Landtagswahl am 1. September zusammenstrich. Nur noch 18 Listenbewerber statt der ursprünglich 61 Kandidaten blieben übrig. Grund: formale Fehler bei der Listenaufstellung. Damit hätte die AfD möglicherweise weniger Sitze im Parlament besetzen können, als sie gewinnt.

Nun hat der Sächsische Verfassungsgerichtshof der AfD erlaubt, vorläufig 30 Kandidaten auf die Liste zu schreiben. Noch vor der Wahl soll es dann einen endgültigen Richterspruch mit Blick auf die insgesamt 61 ursprünglichen Kandidaten geben.

In der neuesten Sachsen-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für SPIEGEL ONLINE rückt die AfD (25 Prozent) nah an die CDU (27) heran. Rechnerisch bedeutete ein solches Ergebnis für die AfD in etwa: 30 Sitze.

Verlierer des Tages...

... ist Bonn. All die Jahre konnte die "Bundesstadt" ihre sechs Bundesministerien verteidigen (Umwelt, Verteidigung, Gesundheit, Agrar, Bildung, Entwicklung), doch jetzt hat das neue Klimabewusstsein die Bonn-Berlin-Debatte wieder entfacht. Im vergangenen Jahr gingen knapp 230.000 Inlandsflüge auf das Konto von Ministeriums- und Behördenmitarbeitern, ein nicht unwesentlicher Teil davon wohl auf der Strecke zwischen Bonn und Berlin. Michael Müller aus Berlin reagierte prompt und warb für die Zusammenlegung aller Dienstsitze in, na klar, Berlin. In diesem Sinne: Allet jute!

