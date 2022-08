Heute feiert die Ukraine ihren Nationalfeiertag, während ausgerechnet am selben Tag auch der russische Angriffskrieg gegen das Land sein sechsmonatiges Jubiläum vollendet. Und in New York wird heute der Uno-Sicherheitsrat zum Thema tagen. Es ist ein trauriger, trotziger Feiertag für die Ukraine – der Krieg bedroht noch immer die Existenz des Landes. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Unsere Auslandsredaktion hat ein ganzes Paket interessanter und spannender Stücke für Sie vorbereitet.

Ich möchte Ihnen besonders einen Bericht unseres SPIEGEL-Reporters Thore Schröder ans Herz legen, der seit Kriegsbeginn immer wieder in der Ukraine arbeitet. Für heute hat er ein sehr persönliches Stück über seine Erfahrungen in dem Krieg geschrieben , den er seit einem halben Jahr beobachtet. In Borodjanka traf er einen Mann, dessen Kiosk von einem russischen Panzer zermalmt und dessen bester Freund von einer russischen Bombe getötet wurde. In Tschernihiw führte ihn ein Rentner in seine zerstörte Wohnung, in der er in einen Teppich gehüllt zwischen Scherben schlafen musste. In Winnyzja berichtete eine ältere Frau Schröder von den Schreien schwer verletzter Menschen, nachdem eine russische Rakete auf dem Platz vor ihrem Fenster eingeschlagen war.

»Mein Eindruck ist, dass es den Ukrainerinnen und Ukrainern zunächst Siegesgewissheit gegeben hat, dass sie den Angriff auf ihre Hauptstadt abwehren konnten«, schreibt Schröder. »Doch seitdem haben sie nicht mehr viel Grund, zuversichtlich zu sein.« Da hilft es wenig, dass Deutschland so viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat, dass Geld und Waffen geliefert wurden. Es ist bei Weitem nicht genug, finden viele Menschen, denen Thore in der Ukraine begegnete. Sie sind Deutschland nicht dankbar, sondern wütend.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Wie plane ich einen Parteitag?

Heute tagt das Präsidium der CDU, und da kommt die Frage auf, was die Partei eigentlich so macht. Es ist verdächtig ruhig. Sind alle noch im Urlaub? Bereiten sie den Parteitag am 9. und 10. September in Hannover vor? Kurioserweise liegt dieser Termin in einer Sitzungswoche des Bundestags, noch dazu einer Haushaltswoche, wo es politisch wirklich ans Eingemachte geht.

Der Parteitag beginnt am Freitag, 13 Uhr – bedeutet das also, dass spätestens ab Vormittag im Berliner Plenum keine CDU-Leute mehr sitzen? Muss CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dann doppelt so lang reden? Und was, wenn die AfD ihren Lieblingstrick zieht und die Beschlussfähigkeit des Bundestags anzweifelt?

Und wann werden in diesem ambitionierten Zeitplan von Generalsekretär Mario Czaja wohl die Vorbesprechungen der CDU-Landesverbände stattfinden? Die trafen sich sonst immer am Vorabend des Parteitags, um auszukungeln, wie sie zu welchen Themen abstimmen und welche Personen sie bei Wahlen unterstützen. Doch der Vorabend wäre dieses Jahr der Donnerstag, an dem Bundestagssitzungen leicht bis 3 Uhr morgens dauern können. Da kann kein Abgeordneter aus Berlin abreisen.