Die Lage am Morgen Was hat Putin als Nächstes vor?

Russland feiert heute den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Auf dem Roten Platz in Moskau wird Präsident Wladimir Putin die traditionelle Militärparade abnehmen. Zu erwarten ist eine Orgie des Selbstbetrugs. Denn Putins Staatspropaganda will Russlands heutige Armee offenkundig in eine Linie mit den Soldatinnen und Soldaten stellen, die zwischen 1941 und 1945 dabei mithalfen, die Welt vom Nationalsozialismus zu befreien. Dabei gibt es da aktuell keine Gemeinsamkeiten. Russland steht diesmal, mit der Invasion der Ukraine, auf der falschen Seite der Geschichte.

Übrigens: In den USA, der mit Abstand größten Militärmacht der Welt, gibt es keine vergleichbare jährliche Militärparade. Alle Versuche von Ex-Präsident Donald Trump, so etwas in Washington einzuführen, scheiterten am Widerstand der Top-Militärs im Pentagon. Alles viel zu viel Aufwand. Diese Art von militaristischer Protzerei ist vielen Amerikanerinnen und Amerikanern ohnehin fremd. Das spricht für sie.

Bei der Parade in Moskau sollen insgesamt 11.000 Soldaten aufmarschieren. Von den Proben ist bekannt, dass Kampfflugzeuge am Himmel den Buchstaben »Z« formen sollen, das Symbol für Russlands Krieg in der Ukraine. Auch ist der Überflug eines Spezialflugzeugs vorgesehen, das die russische Regierung im Fall eines Atomkriegs transportieren kann. Dieser »Doomsday-Jet« wurde von den Russen seit vielen Jahren nicht mehr gezeigt, offenbar handelt es sich dabei um eine erneute Drohgebärde in Richtung Nato.

Putin will an diesem Tag auch eine Rede halten. Sein Auftritt könnte möglicherweise einiges darüber verraten, wie er gedenkt, im Ukrainekrieg weiter zu verfahren. Seit Tagen gibt es Spekulationen darüber, dass Putin der Ukraine offiziell den Krieg erklärt, bisher spricht er nur von einer »Spezialoperation«. Auch gibt es Gerüchte über eine angeblich bevorstehende General- oder Teilmobilmachung in Russland, also eine Eskalation des Konflikts. Vom Kreml wurde dies als »Unsinn« zurückgewiesen. Wir werden sehen.

In einer Ansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai hat Scholz auch über Russlands Krieg in der Ukraine gesprochen. Mein Kollege Dirk Kurbjuweit hat sich die Rede angeschaut und war enttäuscht von dem Auftritt . Er vermisste vor allem empathische Worte. Der Kanzler habe nichts zum tapferen Kampf der Ukrainer, nichts zum Leid der Menschen in Mariupol und anderswo gesagt, kommentiert er. »Scholz hielt keine Unterstützungsrede für die Ukraine, sondern eine Beruhigungsrede an sorgenvolle Deutsche.« Und: »Deutschland ist ein Land, das sich gern klein macht, wenn es darauf ankommt, und gibt damit alle Ansprüche auf, in der Welt eine wichtige Rolle zu spielen. Scholz’ Rede steht genau für dieses Prinzip.«

Flaggen-Posse in Berlin

Deutschlands Rolle in diesem Konflikt bleibt kompliziert. Das zeigt auch ein Flaggen-Eklat in Berlin-Tiergarten. Am dortigen Ehrenmal für die sowjetischen Soldaten, die in Berlin während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben ließen, wollten zum 8. Mai Demonstranten eine große ukrainische Flagge ausrollen. Unter Hinweis auf ein generelles Flaggenverbot an diesem Tag rollte die Berliner Polizei die Flagge wieder ein. So entstanden unschöne Bilder. Es sah so aus, als sei in Deutschland Protest für die Ukraine und gegen Russland generell nicht geduldet, was natürlich Quatsch ist.