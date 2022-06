Die Lage am Morgen Das Russlandproblem der Union

Bund, Ländern und Gemeinden fehlten 2030 rund eine Million Fachkräfte, schreiben die Experten in einem neuen Gutachten, das nächste Woche vorgestellt wird. Dies sei »eine völlig neue Dimension, mit massiven Auswirkungen auf Gemeinwohl und Daseinsvorsorge«, heißt es darin. »Es geht um nicht weniger als die Frage, ob der öffentliche Sektor seine Kernaufgaben in Zukunft noch erfüllen kann«, so zitiert mein Kollege Christian Reiermann einen der Studienautoren.

Typisch deutsch wäre es, erst mit Gegenmaßnahmen zu reagieren, wenn die schlimmsten Befürchtungen eingetreten sind.

Meint sie wirklich uns?

»Wow« ist ein Ausdruck der Bewunderung, und dass wir Deutschen ihn so gerne nutzen, ist wiederum ein Ausdruck für unsere Bewunderung der USA: »Wow« sagen, Jeans tragen, Coca-Cola trinken, irgendwann haben wir uns das angewöhnt, wie wir uns auch sonst abschauen, was die großen Brüder (oder Schwestern) so machen.

Es ist für uns aber eher irritierend, wenn Amerikaner nach Deutschland blicken und dabei ihrerseits »Wow« ausrufen. Meinen die wirklich uns? Liegt da eine Verwechslung vor?

Karen Donfried, Staatssekretärin für Europa und Eurasien im Washingtoner Außenministerium ruft in einem Interview mit René Pfister, meinem Kollegen in Washington, tatsächlich »Wow« aus – und meint uns, beziehungsweise unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, von dem deutsche Journalisten gelegentlich eher annehmen, er blamiere uns mit seiner Ukrainepolitik im Ausland und gerade in den USA.