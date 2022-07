Die Lage am Morgen Warum Putin am längeren Hebel sitzt

Es ist noch nicht lange her, da wurden sogenannte Selbstversorger, Menschen, die sich maximal unabhängig vom gängigen Konsum machen, vor allem belächelt: als Freaks, Entrückte oder Spinner. Anderen Aussteigern erging es kaum besser: Minimalisten, die dem Konsum entsagen, oder Frugalisten, die in jungen Jahren knausern, um als 40-Jährige in den Ruhestand zu gehen. In Zeiten von Krieg und Krise werden sie nun zu Vorbildern.

Wer würde, angesichts von stark gestiegenen Energiepreisen und hoher Inflation nicht gern auf Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten zurückgreifen, auf eigenen Weizen oder Fleisch vom eigenen Rind? Oder auf selbstproduzierten Strom? Und wer hat sich in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht vorgenommen zu sparen? Meine Kollegen Alexander Kühn, Alexander Preker und Anton Rainer haben Menschen besucht, die schon länger so leben. Sie haben sie in einem Schrebergarten in Potsdam getroffen, in Deutschlands ältester Landkommune und in einer 42-Quadratmeter-Wohnung in Wuppertal.

»Manche wirken wie aus der Zeit gefallen«, sagt Alexander Kühn. »Aber vielleicht sind sie uns allen nur einen Schritt voraus.«

Ernährung aus dem eigenen Garten: Ackern gegen Putin

Die Sache mit der Leberwurst

Eine Geschichte aus dem aktuellen SPIEGEL hat mich besonders verblüfft. Sie handelt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner offenkundig sehr tiefen Verärgerung darüber, dass sein Besuch in Kiew Mitte April nicht erwünscht war. Damals wollte der deutsche Präsident auf Initiative seines polnischen Kollegen Andrzej Duda nach einem Besuch in Warschau zusammen drei weiteren osteuropäischen Staatschefs in die ukrainische Hauptstadt reisen.