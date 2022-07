Die Lage am Morgen Putin spielt jetzt Che Guevara

... sind die älteren Herrschaften von CSU, Freien Wählern und AfD in Bayern. In einem Anfall von typischem Struktur-Konservatismus haben sie einen Antrag abgelehnt, das Mindestalter für das Amt des Ministerpräsidenten in dem Freistaat zu senken. Laut Gesetz darf in Bayern nur Regierungschef werden, wer mindestens 40 Jahre alt ist.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Grünen in Bayern sehen in der Ablehnung des Antrags eine gezielte Blockade ihrer möglichen Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl. Fraktionschefin Katharina Schulze ist 37 Jahre alt und darf nun nicht kandidieren.

Man mag von Katharina Schulze halten, was man will, aber die Altersgrenze von 40 Jahren ist natürlich Unfug. Nichts spricht dagegen, dass Dreißigjährige Spitzenposten übernehmen können. In Frankreich war Emmanuel Macron 39 Jahre alt, als er Präsident wurde. Ach ja, und wie war das mit Franz-Josef Strauß? Der wurde 1953 zum Bundesminister ernannt – mit jugendlichen 38 Jahren. Da war das Alter natürlich kein Problem.