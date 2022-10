Die Lage am Morgen Die nächste Blamage für Putin

Es ist eine Blamage – und die Rückschläge für Russland gehen weiter. Nach den Erfolgen in der Donbass-Region kommen die Kiewer Truppen nun offenbar auch im Süden nahe Cherson voran, am Fluss Dnjepr sollen sie mehrere Ortschaften zurückerobert haben, russische Einheiten sollen hingegen auf dem Rückzug sein, Verteidigungslinien der Russen wurden offenbar durchbrochen.

Derweil werden Putins unverhohlene Drohungen, in dem Konflikt möglicherweise auch Nuklearwaffen einzusetzen, in den USA sehr ernst genommen. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin machte in einem Interview auf den Umstand aufmerksam, dass es in Russland niemand geben würde, der Putin davon abhalten könnte, Atombomben einzusetzen.

»Um es klar zu sagen, derjenige, der diese Entscheidung trifft, das ist ein einziger Mann«, so Austin. Er machte zugleich deutlich, dass die USA die russische Seite – auch in direkten Kontakten zu führenden Militärs in Moskau – mehrfach davor gewarnt haben, »diesen Weg zu beschreiten«.

Ob Putin die Botschaft der Amerikaner verstanden hat, bleibt sein Geheimnis.

Ukrainische Offensive im Osten und Süden: »Der Krieg ist wie ein Jenga-Spiel«

Das geschah in der Nacht: Russische Rekruten starten ihre Kampfausbildung in Donezk und Luhansk. Die deutsche Außenministerin verurteilt Moskaus »Gräueltaten«. Und: Twitter-Zoff zwischen Wolodymyr Selenskyj und Elon Musk. Der Überblick.

»Die USA verfolgen die Positionen der Russen sehr detailliert«: Westliche Nachrichtendienste unterstützen die Ukraine massiv mit Informationen – wohl auch bei Schlachten wie in der Region Charkiw. Aufklärungsexperte Greg Austin erklärt, was die Erkenntnisse ausmachen.

Marina Owsjannikowa in Russland auf Fahndungsliste gesetzt: Der russischen Journalistin droht wegen ihrer Protestaktion im Staatsfernsehen eine hohe Haftstrafe. Sie stand unter Hausarrest und soll sich nun nach Angaben ihres Ex-Mannes auf der Flucht befinden.

Chef des AKW Saporischschja ist wieder frei: Russland sprach von einer Festnahme, die Ukraine von einer Entführung – mehrere Tage war unklar, wie es Ihor Muraschow geht. Offenbar ist er wieder bei seiner Familie.

Hat Liz Truss schon fertig?

Selten zuvor hat eine Regierung in Großbritannien einen so miesen Start hingelegt wie jene von Neu-Premierministerin Liz Truss. In dieser düsteren Stimmung treffen sich die Tories in Birmingham zu ihrer jährlichen Parteikonferenz. Eigentlich wollen Truss und Co. dort Optimismus und Aufbruch für das Vereinigte Königreich verbreiten, doch in Wahrheit sind nicht nur das Land, sondern auch die Partei in einem miserablen Zustand.