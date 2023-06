Die Lage am Morgen

In Wismar empfängt Außenministerin Annalena Baerbock am Nachmittag die Kolleginnen und Kollegen der acht Ostseeanrainer-Staaten. Und natürlich wird es um Putin gehen. Ganz konkret um dessen Überfall auf die Ukraine und die richtige Reaktion darauf. Und zumindest indirekt bei der Suche nach mehr Unabhängigkeit von Putins Regime und dessen fossiler Energie. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien zum Beispiel – insbesondere der Offshore-Windkraft. Dass die Teilnehmer auch von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig begrüßt werden, die einst wie eine Löwin für Gas aus Russland kämpfte, ändert nichts an der Richtigkeit des Anliegens.

Bevor sie nach Rostock fliegen, müssen die meisten Außenminister heute Vormittag allerdings erst mal ihr informelles Nato-Außenministertreffen in Oslo beenden. Das begann gestern. Von dem Termin ging die klare Zusicherung an die Ukraine aus, dass das Bündnis dem Land in seinem Abwehrkampf gegen Putins Invasion weiter zur Seite stehen wird.

In der Stadt Bulboaca in Moldau, findet derweil das Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) statt. Diese wurde vergangenes Jahr mit dem Ziel gegründet, 47 europäische und vorderasiatische Staaten, die keine Mitglieder der Europäischen Union sind, näher an die EU heranzuführen. Klammer auf: Und um sie aus dem Einflussbereich von Wladimir Putin zu lotsen. Klammer zu. Darunter sind Länder wie die Ukraine oder Moldau selbst. Für die Bundesrepublik ist Kanzler Olaf Scholz vor Ort.

Und dann treffen sich in Südafrika heute die Außenminister der BRICS-Staaten, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zählen. Sie stehen mehr oder weniger treu zu Putin und dessen Krieg und würden ihn, so er sich trotz eines internationalen Haftbefehls wegen Kriegsverbrecherei denn traut, im August auch zum großen BRICS-Gipfel der Staats- und Regierungschefs empfangen.

Die Welt ist nervös, das zeigt auch die multiple Gipfelei dieser Tage. Sollte Putin unter einer narzisstischen Störung leiden, hätte er zumindest ein Ziel erreicht: Alles dreht sich dieser Tage um ihn und seine viele Verbrechen.

Palmerloses Tübingen

Ab heute ist Tübingen palmerlos, zumindest im Rathaus. Der umstrittene Oberbürgermeister startet heute in eine einmonatige Auszeit. Diese hatte Boris Palmer nach einem erneuten öffentlichen Eklat angekündigt. Bei einer Konferenz zum Thema Migration hatte er fünfmal trotzig das N-Wort benutzt. Und als aggressive Demonstranten ihn als »Nazi« beschimpften, wählte er den unpassendsten aller Vergleiche: Es sei, als würde man ihm den Judenstern anheften.