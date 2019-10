heute beschäftigen wir uns mit den vier Zündlern in Nordsyrien, mit neuen Bauernprotesten, mit dem Berliner Mietendeckel und einem NPD-Ortsvorsteher.

Die fürchterlichen Vier

Murad Sezer/ REUTERS

Wenn man die vier Staatschefs benennen müsste, die Deutschland in den vergangenen Jahren am meisten in Aufregung versetzt haben, käme man auf diese Namen: Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Wladimir Putin, Baschar al-Assad, jeder auf seine Weise. Da fragt man sich doch, welcher hundsgemeine Schicksalslenker dafür gesorgt hat, dass ausgerechnet diese Herren darüber bestimmen, was aus den Kurdengebieten in Nordsyrien wird.

Trump, der seine Truppen aus dieser Region zurückgezogen hat und nun mit einem bizarren Brief an Erdogan die Kontrolle zurückgewinnen will. Erdogan, der diese Region mit Gewalt der Türkei einverleiben will. Putin, der ein Faible für Machtspiele hat und Russland als Machtfaktor in Syrien etablieren will. Assad, der diesen Landesteil wieder seinem Terrorregime unterwerfen will.

Vier Männer und ein Pulverfass. Jeder versteht sich aufs Zündeln, und keinem ist zuzutrauen, dass er ein anderes Interesse verfolgt als das eigene. Heute treffen sich zwei von ihnen, Putin und Erdogan, um auszuloten, wie sich ihre jeweiligen Interessen vereinbaren lassen.

Rückzug aus Syrien: Die Kapitulation des Westens wird zur Gefahr für Europa

Trecker-Rebellion

Danny Gohlke/ DPA

Zu Treckern habe ich ein romantisches Verhältnis. Beim Urlaub auf dem Bauernhof mit meinen Eltern verbrachte ich Stunden auf den Beifahrerplätzen, weil ich dachte, der Bauer könne nur durchhalten, wenn ich auch durchhalte. So wurden mit meiner Hilfe riesige Äcker gepflügt. Später zerlegte ich bei einem Landwirtschaftspraktikum am Steuer eines Treckers ein Förderband in der Scheune, beim Rückwärtsfahren. Ich wurde in den Schweinestall versetzt und dachte dort sehnsüchtig an die Freiheit auf dem Fahrersitz.

Heute ist ein Tag der Trecker, aber mir bereitet das eher Unbehagen. In vielen Städten, Schwerpunkt Bonn, wollen Bauern mit ihren Fahrzeugen den Verkehr blockieren, so wie jüngst die Umweltschützer von Extinction Rebellion in Berlin. Diesmal ist das Ziel eher umgekehrt. Die Bauern protestieren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, weil es ihnen mit neuen Auflagen das Leben schwer mache, vor allem das Aktionsprogramm Insektenschutz und das Tierwohllabel. Erst Fridays for Hubraum, jetzt die Trecker (mit sehr viel Hubraum) - der Umweltschutz wird zum großen Konfliktthema unserer Zeit.

Klimaforscher kritisiert den Greta-Hype: "Das ist die Sichtweise des reichen Westens"

Gesetz gegen Unverschämtheit

Jörg Carstensen/ DPA

Der Berliner Senat will heute das Gesetz über den Mietendeckel beschließen. Viele Mieten können dann fünf Jahre lang kaum noch steigen, einige müssen womöglich sinken. Natürlich passt das nicht in eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, aber die kann auch nur funktionieren, wenn sie nicht missbraucht wird. Und in Berlin haben in den vergangenen Jahren viele Vermieter unverschämte Preise für Wohnungen gefordert.

Am Ende wird wohl das Bundesverfassungsgericht entscheiden müssen, ob ein solcher Eingriff in die Marktwirtschaft zulässig ist. Aber schon die Debatte hat ihren Wert. Ein paar Leute müssen kapieren, dass die Vermietung ein Geschäft mit sozialer Verantwortung ist.

Verlierer des Tages...

Andreas Arnold/ DPA

... wird heute hoffentlich Stefan Jagsch sein. Das ist jener NPD-Mensch, der Ende Juni zum Ortsvorsteher von Altenstadt-Waldsiedlung in der Wetterau gewählt wurde, mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP. Man hatte keinen anderen Kandidaten gefunden und von Jagsch den Eindruck, dass er irgendwie ganz okay sei. Zudem könne er E-Mails schreiben, was offenbar keine weit verbreitete Fähigkeit ist in jenem Ortsbeirat. Anschließend war Altenstadt-Waldsiedlung weltberühmt.

Heute Abend macht der Ortsbeirat den Versuch, Jagsch abzuwählen. Eine junge Frau aus der CDU hat sich gefunden. Sie soll E-Mails schreiben können.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Trump knöpft sich die eigene Partei vor: Mit Blick auf ein mögliches Impeachment fordert er bedingungslosen Rückhalt der Republikaner - und feuert gegen Mitt Romney

Mit Blick auf ein mögliches Impeachment fordert er bedingungslosen Rückhalt der Republikaner - und feuert gegen Mitt Romney Justin Trudeau gewinnt Wahl in Kanada: Der amtierende Premier kann aufatmen, seine Partei liegt laut Prognosen vorn. Zur absoluten Mehrheit reicht es aber wohl nicht mehr

Der amtierende Premier kann aufatmen, seine Partei liegt laut Prognosen vorn. Zur absoluten Mehrheit reicht es aber wohl nicht mehr Japans neuer Kaiser wird inthronisiert: Zum Auftakt einer Zeremonie zu seiner Thronbesteigung pilgerte Tenno Naruhito in die heiligen Schreine seines Palastes

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit