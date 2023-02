Die Lage am Morgen Putin und Biden im Rhetorikduell

»Was war dein eindrücklichster Moment in diesem Jahr Krieg?« – diese Frage habe ich ihnen gestellt. Heute schreibt Alexandra Rojkov über den ersten Kriegstag in Kiew:

Am 24. Februar stieg ich in die Metro hinab, um Menschen zu interviewen, die sich dorthin geflüchtet hatten. Der Krieg war erst einige Stunden alt, und die U-Bahn-Schächte der sicherste Ort in der Stadt.

In der kalten Halle saßen Dutzende Menschen: Frauen, Kinder, Greise. Viele hatten ihre Haustiere nicht alleinlassen wollen und sie mitgebracht. Hunde jaulten, Katzen lugten aus Handtaschen hervor. Ich habe nie so viel Angst in den Augen von Menschen gesehen wie an diesem Tag.

Ein Gespräch ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Eine alte Frau saß allein, mit dem Rücken an eine Säule gelehnt. Als ich sie ansprach, antwortete sie mir in klarem Russisch – aber sie ging kaum auf meine Fragen ein. Stattdessen wiederholte sie mit Tränen in den Augen immer wieder denselben Satz: »Warum macht Putin das? Was haben wir ihm denn getan?«

Ich wusste nicht, was ich antworten soll. Ich weiß es bis heute nicht.

