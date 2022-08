Die Lage am Morgen

Als Scholz Parteichef werden wollte, hat Weil ihm jedenfalls nicht geholfen, vermutlich eher das Gegenteil unternommen. Die Genossen haben sich aber miteinander arrangiert, so wie man es als Spitzenkräfte in einer großen Partei tun muss. Weil man schließlich als Sozialdemokrat nicht einfach zur CSU wechseln kann, wenn einen die Leute nerven, so wie man in der Autoindustrie von VW zu BMW wechselt.

Dieser Tage, da Weil sich zum dritten Mal als Spitzenkandidat in Niedersachsen zur Wahl stellt, mag er Scholz vielleicht noch ein bisschen weniger. Denn wenn Weil Pech hat, kostet ihn die maue Bilanz der Bundesregierung den Sieg. Der Bundestrend ist desaströs, in einer Umfrage der Meinungsforscher für den SPIEGEL nach dem Kanzlerfavoriten der Deutschen wurde Scholz jetzt sogar von Friedrich Merz überholt. Friedrich Merz! Der wird übrigens zum Wahlkampfauftakt der CDU Niedersachsen kommen, der erst am 3. September in Osnabrück stattfindet.

Ein Grund für die schlechten Werte des Kanzlers könnte sein, dass noch immer nicht feststeht, wie die Regierung die Deutschen in der Gaskrise entlasten will. Bisher kennt man nur die Belastungen durch die Gasumlage, die mit der reduzierten Mehrwertsteuer nur marginal kompensiert wird. Vielleicht sollte Olaf Scholz von Cuxhaven aus weiter nach Großbritannien reisen, zur Feldforschung. Hier gibt die Energieaufsichtsbehörde Ofgem die Obergrenze für Gaspreise bekannt, die zwischen Oktober und Dezember für Privathaushalte gelten und alle drei Monate aktualisiert werden soll. Eine Obergrenze, diese Vorstellung fühlte sich einst schon für die CSU-Anhänger in der Flüchtlingskrise so tröstlich und beruhigend an. Ab einem bestimmten Punkt fällt der Hammer, und dann hat man Ruhe. Aber die Kosten für Gas sind damit natürlich nicht niedriger. Sie fallen nur woanders an. Und wer zahlt dort die Rechnung?

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: In welcher Stadt wurde Olaf Scholz geboren?

Verlierer des Tages…